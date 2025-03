Roma, stagione finita per Dybala: si opererà al tendine dopo l'infortunio con il Cagliari

Finisce anzitempo la stagione 2024/25 per Paulo Dybala. L’attaccante argentino è uscito infortunato dall’ultimo sfida contro il Cagliari e dovrà operarsi al tendine semitendinoso sinistro che è risultato lesionato dopo gli ultimi esami.

«Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall’infortunio – si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale della Roma –. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!».

Poco dopo è arrivato il messaggio dello stesso Dybala sui social: «Cari amici, innanzitutto vi ringrazio di cuore per l’affetto che sempre mi dimostrate. Dopo i risultati degli esami e aver valutato le diverse opzioni ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile. Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere i miei compagni della Roma in questa fase cruciale del campionato e la nostra nazionale che seguirò come un tifoso in più durante queste partite di qualificazione. Tornerò presto, ancora più forte, promesso. Ci vediamo in campo. Forza Roma e Vamos Argentina».