Dove vedere Turchia Italia Under 20 tv streaming: guardala in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Turchia Italia Under 20 tv streaming.

L’Italia Under 20, allenata da Bernardo Corradi, si appresta a concludere il proprio percorso nel torneo Elite League con la settima partita. L’ultimo impegno è fissato per la giornata di giovedì 20 marzo alle ore 16:00, contro la Turchia, presso il Pendik Stadyumu di Istanbul.

Dove vedere Turchia Italia Under 20 tv streaming – Il cammino degli Azzurrini e dove seguire il match

Gli Azzurrini arrivano da due vittorie nel torneo, entrambe conseguite nel mese di novembre, contro Polonia e Romania e vogliono chiudere la competizione confermando il terzo posto attuale. Più indietro la Turchia, che occupa la settima posizione con appena due punti, anche se con una gara in meno, visto che dopo l’Italia dovrà affrontare la già citata Romania.

La partita non sarà trasmessa in diretta streaming su Vivo Azzurro TV (clicca qui per accedere), il canale della Federcalcio dedicato a tutte le Nazionali italiane. E non è prevista nemmeno una copertura televisiva tradizionale; pertanto, non sarà possibile seguire l’esordio degli Azzurrini nel Round 2 di qualificazioni ai prossimi Europei Under 17, che dovrà anche vedere un pronto riscatto da parte dei ragazzi di Favo che sono reduci da quattro sconfitte consecutive in altrettante amichevoli, fra cui due con la Francia, e altrettante con la Spagna.

Dove vedere Turchia Italia Under 20 tv streaming – I convocati

Il CT Bernardo Corradi ha convocato 22 calciatori per l’ultima gara di Elite League: