Niente San Siro, il Metropolitano ospiterà la finale di Champions 2027

Lo stadio Metropolitano sarà la sede della finale della UEFA Champions League 2026/27, l’ultima edizione del primo ciclo della competizione con il nuovo format. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio spagnola, Rafael Louzán, parlando durante una visita ai lavori di riqualificazione che si stanno effettuando a La Cartuja, stadio di Siviglia.

«Quest’anno la Spagna ospiterà la finale di Europa League al San Mamés, abbiamo anche garantita la finale di Champions del 2027 al Metropolitano di Madrid e perché non chiedere, con il nostro supporto, che Siviglia possa accogliere in questo stadio una delle prossime finali europee? Sono stato due o tre volte con Ceferin e gli chiederemo la possibilità che Siviglia possa ospitare una di queste finali, poiché abbiamo lo stadio, la città e un’infrastruttura alberghiera fantastica per accogliere eventi di questa portata», ha commentato.

Nell’ottobre del 2024, l’Atlético Madrid ha proposto il suo stadio come sede della finale della Champions League del 2027. I Colchoneros erano in competizione con lo Stadio Olimpico di Baku dopo che la UEFA aveva scartato l’opzione di San Siro, a Milano.

La candidatura dell’impianto che ospita le partite interne di Inter e Milan era caduta a causa dell’impossibilità di garantire l’assenza di lavori di ristrutturazione allo stadio Giuseppe Meazza nel periodo in cui l’impianto sarà utilizzato dalla Federcalcio europea. L’ipotesi restyling è stata poi accantonata, in favore della ripresa del percorso che potrebbe portare a un nuovo impianto nell’area (con demolizione del Meazza).

Con l’assegnazione dell’ultimo atto della UEFA Champions League, lo stadio dell’Atlético Madrid ospiterà la sua seconda finale della massima competizione continentale, dopo che nel 2019 il Liverpool si aggiudicò il titolo in una partita tutta inglese contro il Tottenham. Per questa sfida, la UEFA aveva avviato le candidature a ottobre e la scadenza per la presentazione del dossier era fissata per la giornata odierna.