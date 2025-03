Coreografia offensiva: la Juventus cerca i responsabili e aspetta sanzioni

Una curva intera, coperta di bandierine viola e bianche, a comporre la scritta “Juve m***a”. E’ stata questa l’accoglienza dei tifosi della Fiorentina per la Juventus, in occasione del match di campionato che ha visto la formazione toscana prevalere con un netto 3-0 e dare una spallata importante alle ambizioni di quarto posto dei bianconeri.

Un’immagine per cui la Juventus si è arrabbiata, tanto che la società – scrive Tuttosport – si è mossa con chi di dovere per chiedere non solo più rispetto, ma anche per evitare che gli stadi italiani possano diventare terra di nessuno. Detto che la tifoseria juventina allo Stadium non è esente da macchie, nell’impianto del club bianconero i controlli sono molto severi.

La Juventus, a fronte di una coreografia così esplicita, ha deciso di rivolgersi a FIGC e Lega Serie A per chiedere un chiarimento e alla Questura di Firenze per individuare i responsabili affinché si possano prendere i provvedimenti opportuni. In Lega è già stata manifestata, in via informale, solidarietà al club bianconero.

E di sicuro serpeggia un po’ di imbarazzo perché l’obiettivo dei vertici del calcio italiano è di proporre un prodotto sempre più competitivo e moderno. La Juventus, dunque, si aspetta una risposta, a cominciare dal Giudice Sportivo della Serie A, il cui comunicato sulle sanzioni è atteso in giornata.