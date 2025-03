«Non stiamo lavorando per ampliare la capienza dello stadio, ma stiamo ragionando sull’evoluzione di uno stadio di nuova generazione. Gli stadi di una generazione precedente non sono cambiati per decine di anni, quelli di nuova generazione dovranno essere necessariamente aggiornati perché cambia il pubblico».

Lo ha detto Francesco Gianello, Facilities Management Director della Juventus e Presidente di ESSMA (European Stadium and Safety Management Association), intervenuto durante l’evento “Infrastrutture e Sport: una ricchezza per il Paese” organizzato da PWC con Calcio e Finanza.

«In questi ultimi anni, anche per noi il campo è stato il tema fondamentale. Pensare di fare altri eventi con il pubblico presuppone l’utilizzo del manto erboso quindi limita le finestre in cui fare altre attività. Stiamo ragionando anche sulla possibilità di fare concerti, ovviamente andando ad immaginare come posizionare sia il palco che l’accesso dei mezzi. Lo stadio è adattabile, ma è nato come stadio per il calcio. La finale della Kings League è stato il primo evento misto, in cui c’era anche un palco», ha proseguito.

«Il rugby non è stato un esercizio banale, è stata una partita giocata il 23 novembre e siamo partiti in estate a preparare il campo per arrivare a quella partita. Stiamo facendo esercizio per arrivare a sfruttare lo stadio per fare eventi diversi da concerti e dal calcio. Tutto questo ci permette di portare avanti considerazioni aziendali su come sfruttare l’asset stadio. Non solo la parte commerciale ci porta idee, ma il grosso del lavoro è rendere sostenibile l’evento massimizzando il ricavo e ottimizzando i costi. Senza inoltre mai compromettere la qualità del nostro stadio per il core business, ovverosia il calcio», ha concluso Gianello.