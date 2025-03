Udinese, Campoccia: «Non solo calcio: il Bluenergy Stadium è il centro di tante attività»

Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese, è intervenuto durante l’evento “Infrastrutture e Sport: una ricchezza per il Paese” organizzato da PWC con Calcio e Finanza.

«Certamente l’invenzione di Giampaolo Pozzo è quella di vederlo come un centro di ricavi e non di costo, lo è diventato in maniera molto concreto – ha dichiarato Campoccia –. Ci ha portato a considerarlo come una azienda, noi siamo una piccola società che ha stabilità da 30 anni grazie alla permanenza in Serie A, fatturiamo 80 milioni e su questo abbiamo iniziato a ragionare in termini industriali. Abbiamo considerato lo stadio come oggetto in chiave industriale».

«L’ultima fase è quella di puntare anche alla carbon neutrality – continua il vicepresidente del club friulano –, con fotovoltaico sul tetto che tra l’altro ci ha portato non pochi problemi. È il centro di tante attività, organizziamo 110 eventi e viene vista come business unit in cui costi e ricavi devono avere un loro equilibrio. Abbiamo voluto fortemente un auditorium da 300 posti e questo genera ricavi. Oggi guardiamo al futuro, che punta in particolare alla tecnologia come il riconoscimento facciale anche lì con problemi normativi, avevamo vincoli della privacy e ora tutta la Serie A si sta faticosamente allineando. Stiamo valutando investimenti digitali per creare fruibilità e attrattività nel matchday, attivando meccanismi anche per far gravitare utenza nel non matchday».

Infine un commento sull’evolversi della situazione relativa al nuovo San Siro: «Stiamo tutti tifando per Milano, perché è la capitale del calcio, ma tutte le società devono impegnarsi sul fronte infrastrutture. Il tema è complesso sotto molti punti di vista, ma l’aspetto chiave è che tutti dobbiamo impegnarci a fare crescere questo aspetto infrastrutturale, che può essere anche un input per intervenire a livello federale magari per premiare chi si è già mosso prima senza interventi dello Stato. L’importante è che tutti abbiano il tax credit ad esempio, anche chi ha già lavorato in precedenza».