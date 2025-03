Rigore annullato all’Atletico: UEFA conferma il tocco, ma pronta a rivedere la norma

«L’Atlético Madrid ha chiesto informazioni alla UEFA in merito all’annullamento del rigore calciato da Julián Alvarez al termine della partita di ieri di UEFA Champions League contro il Real Madrid». Si apre così una nota della Federcalcio europea a proposito di quanto accaduto nella serata di ieri, con l’annullamento del calcio di rigore di Julian Alvarez da parte dell’arbitro Marciniak – dopo revisione VAR – per un doppio tocco involontario in fase di battuta.

«Sebbene il tocco sia stato minimo, il giocatore ha effettivamente toccato la palla con il piede d’appoggio prima di calciarla», come mostrato in un video allegato dalla stessa UEFA. «In base alla regola attuale (Regole del gioco, Regola 14.1), il VAR ha dovuto richiamare l’arbitro segnalando che il gol doveva essere annullato», ha proseguito ancora la Federcalcio.

Tuttavia, la vera novità riguarda il fatto che la UEFA – sulla base di questo episodio – ha deciso di avviare una consultazione per rivedere la norma. «La UEFA avvierà discussioni con la FIFA e l’IFAB per determinare se la regola debba essere rivista nei casi in cui un doppio tocco sia chiaramente involontario», ha concluso la Federcalcio.