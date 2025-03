Tra classifica e marketing, le diverse strategie di prezzo per Inter-Monza e Milan-Como

Inter e Milan sono arrivate alla fase finale della stagione 2024/25 con ambizioni e obiettivi decisamente diversi. I nerazzurri sono ancora in corsa per la conquista di tre trofei, tra Scudetto, Champions League e Coppa Italia, mentre i rossoneri possono sperare solamente nella conquista della coppa nazionale e in un piazzamento in classifica che gli consenta di disputare una competizione europea nella prossima stagione.

Una situazione, quella delle formazioni guidate da Simone Inzaghi e da Sérgio Conceição, che sta incidendo anche sulla strategia di prezzo applicata dai rispettivi club per i biglietti delle ultime partite. Per fare un esempio, si possono confrontare Inter-Monza e Milan-Como, due incontri con squadre di bassa classifica, giocati nello stesso periodo dell’anno ed entrambi il sabato (quello dei nerazzurri alle 20.45, quello dei rossoneri in programma alle 18.00).

Per partite sulla carta simili, l’Inter ha optato per una strategia più aggressiva che – guardando al listino per la vendita libera – ha portato il club nerazzurro a stabilire prezzi in alcuni casi doppi per il medesimo settore rispetto ai cugini rossoneri. Il biglietto più economico venduto per Inter-Monza, per esempio, è stato il terzo anello blu, a quota 20 euro. Per lo stesso posto (terzo anello verde), il biglietto di Milan-Como costa 9 euro.

Discorso simile anche per i biglietti più cari, con la poltroncina rossa centrale in vendita a 160 euro per Inter-Monza e a 109 euro per Milan-Como. Meno accentuata, invece, la differenza in alcuni settori tra primo e secondo anello, con alcuni prezzi che sono addirittura identici (il secondo arancio a 49 euro, per fare un esempio).Insomma, se il Milan sta cercando di proporre un listino più oculato per portare i propri tifosi allo stadio anche in un’annata complicata (la sfida con il Como è infatti andata sold out), l’Inter, da parte sua, sta spingendo sui prezzi forte sicuramente di un entusiasmo importante per i traguardi che la squadra di Inzaghi può ancora raggiungere. Considerando i settori venduti allo stesso modo dai due club, per le due partite la media prezzo in vendita libera varia dai 77,5 euro a biglietto dell’Inter ai poco più di 53,6 euro per il Milan.

E’ anche così, al netto di situazioni con restrizioni particolari, che si spiega il recente calo nella media spettatori dell’Inter in Serie A, scesa sotto la soglia dei 70mila spettatori. Con prezzi più alti e tante partite a cui assistere – tolti gli abbonati sempre presenti da inizio stagione –, i tifosi sono probabilmente propensi a selezionare le sfide a cui assistere con maggiore rigore.