La Roma di Claudio Ranieri si prepara a scendere in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo aver superato il Porto ai playoff, ora i giallorossi se la dovranno vedere con l’Athletic Bilbao che ha chiuso la prima fase al secondo posto proprio dietro alla Lazio. La sfida di andata si è chiusa con il risultato di 2-1 in favore dei capitolini, ma al San Mamès servirà una partita perfetta.

Ma quanto vale la Europa League per la Roma a livello economico nella stagione 2024/25? La partecipazione alla seconda competizione europea, che ha visto i giallorossi grandi protagonisti nelle ultime due stagioni, è una risorsa per le 36 società che vi partecipano. Un’affermazione ancora più valida con il nuovo format, che ha alzato i ricavi dal torneo fino a quota 565 milioni di euro, in crescita rispetto ai 465 milioni per il 2021/24 e superano anche i 510 milioni del 2018/21.

Roma ricavi Europa League – Le voci di incasso

Sulla base dei dati a disposizione, Calcio e Finanza ha stimato i ricavi lungo l’arco dell’attuale edizione della competizione per i singoli club. Partiamo dal bonus partecipazione, uguale per tutti, che porterà nelle casse delle società italiane 4,31 milioni di euro. Si passa poi al premio per la posizione nella classifica unica, una novità di questa stagione che ha portato ai giallorossi oltre 2 milioni di euro grazie al 15° posto.

Passando ai bonus per i risultati, ricordiamo che da quest’anno le vittorie (450mila euro) e i pareggi (150mila) valgono un po’ meno rispetto ad ora (rispettivamente 630mila e 210mila euro). Tuttavia, un bonus extra è previsto per il piazzamento nella classifica finale: ogni club ha ricevuto una somma basata sulla sua classifica al termine della prima fase.

Infine, i ricavi si completano con le somme derivanti dal pilastro “value”, un nuovo segmento pensato dalla UEFA per accorpare market pool (il valore del mercato dei diritti televisivi) e il ranking storico/decennale. La somma complessiva che sarà distribuita andrà divisa in due parti (qui una spiegazione esaustiva del sistema di calcolo):

La parte europea – legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni;

Roma ricavi Europa League – Le cifre dell’edizione 2024/25

Per quanto riguarda la Roma, gli incassi per il raggiungimento degli ottavi di finale di Europa League sono stati pari a circa 20 milioni di euro. La cifra supererà i 22 milioni in caso di qualificazione ai quarti del torneo. Di seguito, tutte le cifre secondo le stime di Calcio e Finanza (*bonus non ancora maturato):