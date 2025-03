Newcastle, addio a St James' Park dopo 133 anni: nuovo stadio da 65mila posti

Il Newcastle United starebbe pianificando la costruzione di un nuovo super stadio da 65.000 posti a Leazes Park, come rivelato dal Daily Mail. Il club si sta preparando a presentare i propri piani al Governo per ottenere l’approvazione di un progetto che creerà centinaia di posti di lavoro e porterà ingenti investimenti nell’economia locale. Si prevede che Downing Street darà il via libera allo sviluppo del club controllato dal fondo saudita PIF e aiuterà a superare eventuali ostacoli burocratici.

L’opzione alternativa, quella di ristrutturare St James’ Park, è stata accantonata per il momento. In ogni caso, il nuovo stadio manterrà la sua posizione centrale in città, all’interno di Leazes Park. Il sito proposto non si sovrappone a St James’, il che significa che la squadra potrà continuare a giocare nell’impianto a piena capienza mentre quello nuovo verrà costruito.

Il club gioca in quella sede da 133 anni, per quello che sarebbe dunque uno storico trasloco. I proprietari sauditi del club hanno ricevuto i piani durante un vertice tenutosi a Matfen Hall il mese scorso e, aspetto cruciale, il presidente Yasir Al-Rumayyan sarebbe pienamente favorevole al progetto. La costruzione di uno stadio nuovo sarebbe la soluzione migliore per massimizzare i ricavi e raggiungere gli obiettivi del club, attualmente limitati dalle regole del FPF inglese.

Il prossimo passo prevede ulteriori colloqui con le autorità locali e il Governo, prima dell’approvazione finale da parte del Public Investment Fund saudita. Una volta verificata la fattibilità del progetto, la decisione definitiva verrà comunicata ai tifosi. Il costo esatto della costruzione e le modalità di finanziamento rimangono ancora sconosciuti.

Tuttavia, questo imponente sviluppo rappresenta il segnale più forte finora dell’impegno di PIF nel club. I design dello stadio visionati dai dirigenti sono descritti come spettacolari. L’esterno avrà un aspetto simile a una “bolla” e sarà circondato da un’area verde che fungerà da ingresso, equivalente alla celebre Wembley Way di Londra. Gli studi di architettura KSS, con sede a Londra, e Ryder, di Newcastle, hanno contribuito alla progettazione. Il modello di riferimento è l’Allianz Arena del Bayern Monaco.

Inizialmente, si pensava che i dirigenti del Newcastle volessero una capienza più vicina ai 70.000 posti. Tuttavia, è importante evitare il rischio di posti invenduti, anche solo per una partita in una stagione. Un aumento di circa 13.000 posti rispetto agli attuali 52.300 di St James’ Park aiuterà comunque a soddisfare l’elevata domanda di biglietti e offrirà opportunità più redditizie per il settore corporate.