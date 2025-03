Inter, calano gli spettatori in Champions: seconda gara sotto i 60mila a San Siro

La nuova Champions non sembra avere grande impatto sui numeri dei tifosi allo stadio per l’Inter. La vittoria contro il Feyenoord a San Siro, che ha aperto alla squadra di Simone Inzaghi le porte verso i quarti di finale, è stata infatti la seconda sfida in questa edizione dell’ex Coppa Campioni con meno di 60mila spettatori al Meazza.

In particolare, infatti, ieri sera a San Siro erano presenti 55.356 spettatori. Numeri che, come spiegato dallo stesso club nerazzurro, sono stati condizionati «da forti restrizioni alle vendite nei settori locali, limitate ai soli tifosi in possesso di tessera di fidelizzazione Inter, al fine di evitare acquisti massivi da parte dei tifosi olandesi». Allo stesso tempo, tuttavia, va anche sottolineata la protesta della tifoseria interista, con uno striscione appeso fuori dai cancelli del Meazza prima della gara da parte della Curva Nord: «Il calcio è dei tifosi, la solita menzogna. 65 euro valgono la vostra vergogna», il messaggio della tifoseria organizzata che poi ha deciso di scioperare per i primi 20’ della sfida col Feyenoord.

Rimane comunque il dato degli spettatori che, allargato a tutte le sfide del girone, racconta di una tendenza legata alla Champions dei nerazzurri tanto quanto del Milan: la media spettatori nel torneo è in forte calo rispetto alla stagione scorsa.

Spettatori Champions Inter Milan – I dati di questa stagione e il confronto con il 23/24

Sulle nove partite giocate a San Siro, guardando sia all’Inter che al Milan, solamente due sono riuscite a richiamare più di 70mila persone ed entrambe sono dei nerazzurri (proprio contro il Monaco e contro l’Arsenal a inizio novembre). Ecco i dati del San Siro interista in questa Champions League:

Inter-Stella Rossa – 56.391 spettatori

Inter-Arsenal – 75.222 spettatori (4.146 ospiti)

Inter-Lipsia – 63.174 spettatori

Inter-Monaco – 71.601 spettatori (1.205 ospiti)

Inter-Feyenoord – 55.356 spettatori

MEDIA – 64.349 spettatori

Media 2023/24: 70.729 (-8,5%)

Guardando all’altra sponda del Naviglio, il Milan non è mai riuscito ad arrivare a 70mila spettatori, nemmeno all’esordio contro il Liverpool. E solamente una volta i rossoneri hanno giocato davanti a più di 60mila persone (Milan-Girona del 22 gennaio, ultima gara casalinga della prima fase). Ecco i numeri relativi alla presenza a San Siro dei tifosi rossoneri:

Milan-Liverpool – 59.826 spettatori

Milan-Brugge – 58.649 spettatori

Milan-Stella Rossa – 53.717 spettatori

Milan-Girona – 66.030 spettatori

Milan-Feyenoord – 54.749 spettatori

MEDIA – 58.594 spettatori

Media 2023/24: 72.209 (-18,8%)

Numeri quindi in forte calo rispetto alla scorsa stagione per entrambi i club milanesi, con dati tra l’altro in forte calo anche rispetto ai numeri fatti registrare in campionato soprattutto per i rossoneri, che in Serie A in questa stagione viaggiano intorno ai 70mila presenti di media a partita.