Boston Celtics in vendita, offerte entro venerdì: Pagliuca in pole

I potenziali acquirenti dei Boston Celtics hanno tempo fino alla fine della settimana per presentare le loro offerte aggiornate per l’acquisto della franchigia NBA, secondo quanto riportato da Sportico.

Le nuove proposte dovranno quindi essere consegnate entro la giornata di venerdì, un passaggio che rappresenta un ulteriore sviluppo nella vendita della squadra. Finora, diversi gruppi hanno partecipato al processo di vendita e entro la fine della settimana potrebbero essere presentate fino a quattro offerte, anche se il numero effettivo potrebbe risultare inferiore.

Una cosa quasi certa è che tra i pretendenti ci sarà Steve Pagliuca, attuale azionista di minoranza dei Celtics nonché co-proprietario dell’Atalanta. Pagliuca ha incaricato due istituti bancari di assisterlo nella trattativa ed è considerato da molti come uno dei favoriti per l’acquisto della squadra.

L’attuale proprietà dei Celtics aveva annunciato la volontà di cedere la franchigia lo scorso luglio, meno di due settimane dopo che la squadra aveva conquistato il suo 18º titolo NBA, stabilendo un nuovo record. Il motivo ufficiale della cessione è legato alla gestione del patrimonio della famiglia Grousbeck, che detiene il controllo della squadra. Irving Grousbeck, il capofamiglia, ha 90 anni, mentre il figlio Wyc ha guidato l’organizzazione per anni. L’obiettivo della famiglia sarebbe quello di cedere la maggioranza della squadra in due fasi: il 51% subito e il restante 49% nel 2028, con la condizione che lui rimanga alla guida fino al completamento della seconda fase.

Nel 2002, i Grousbeck avevano guidato un gruppo di investitori che acquistò la squadra per 360 milioni di dollari. Oggi, secondo Sportico, il valore della franchigia è salito a 5,66 miliardi di dollari. Se la vendita dovesse avvicinarsi a questa cifra, stabilirebbe un nuovo record per il prezzo più alto mai pagato per il controllo di una squadra NBA.