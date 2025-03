I nuovi “mecenati": oltre 3 miliardi versati dalle proprietà ai club di Serie A

Sembrava che l’epoca dei grandi mecenati alla Massimo Moratti fosse giunta al termine, ma negli ultimi anni molte proprietà dei club italiani hanno dimostrato una notevole capacità di investimento, nonostante le difficoltà economiche. Dal 2020 a oggi, secondo l’analisi di Calcio e Finanza, le società di Serie A hanno ricevuto quasi 3 miliardi di euro tra versamenti diretti e investimenti commerciali.

Analizzando i soli contributi diretti ai club, emerge che le principali squadre passate per la Serie A negli ultimi cinque anni hanno beneficiato complessivamente di 2,7 miliardi di euro in finanziamenti, aumenti di capitale e versamenti.

Le spese delle proprietà, gli investimenti nelle casse dei club

La Roma guida questa classifica con oltre 700 milioni ricevuti, di cui 10 milioni nella stagione 2024/25, grazie al supporto della famiglia Friedkin. Questi fondi sono stati impiegati sia per la gestione ordinaria del club sia per la ristrutturazione del debito, come nell’operazione di rifinanziamento del bond: il precedente da 275 milioni è stato sostituito con uno nuovo da 175 milioni, mentre la proprietà ha contribuito con quasi 100 milioni per supportare l’uscita della società dalla Borsa.

Segue la Juventus, che negli ultimi quattro anni ha effettuato due aumenti di capitale (tre se si include il 2019). Exor ha iniettato 255 milioni nel 2022 e altri 128 milioni recentemente, affiancata dagli investimenti degli azionisti di minoranza.

A sorpresa, il Parma occupa il terzo posto in termini di finanziamenti da parte della proprietà, con quasi 300 milioni investiti sotto la gestione Krause (in attesa dei dati di bilancio al 31 dicembre 2024), superando persino il Milan. I rossoneri hanno ricevuto 129,5 milioni da Elliott nel 2020/21, altri 5 milioni nel 2021/22 e ulteriori 55 milioni da RedBird tra il 2022/23 e il 2023/24, destinati in gran parte al progetto dello stadio.

Il Monza, che attende la pubblicazione del bilancio aggiornato, ha ottenuto 188,5 milioni da Fininvest negli ultimi anni, posizionandosi appena sopra il Milan. A seguire troviamo il Genoa, che ha incassato 187 milioni grazie agli investimenti di 777 Partners e del nuovo proprietario Dan Sucu. L’Inter ha ricevuto 175 milioni, di cui 126 milioni da Zhang attraverso un prestito garantito da Oaktree e altri 49 milioni direttamente dal fondo americano nel 2024/25.

Altre società hanno ottenuto finanziamenti più contenuti: la Fiorentina ha ricevuto 114 milioni da Commisso, il Venezia quasi 107 milioni da Niederauer e soci, la Salernitana oltre 90 milioni da Iervolino e il Como circa 85 milioni dalla famiglia Hartono.

Le spese delle proprietà, sponsor e accordi commerciali

Oltre ai finanziamenti diretti, le proprietà contribuiscono economicamente anche tramite ricavi derivanti da contratti di sponsorizzazione con aziende collegate. Ad esempio, fino al 30 giugno scorso, la Juventus aveva un accordo con Jeep (controllata da Stellantis) che garantiva oltre 40 milioni all’anno.

La Fiorentina e il Sassuolo hanno accordi simili con Mediacom e Mapei, che versano rispettivamente 25 e 23 milioni annui per la sponsorizzazione della maglia. Inaspettatamente, la Cremonese è tra le squadre che hanno beneficiato maggiormente di queste entrate, con ben 105 milioni versati dagli Arvedi.

Sommando i contributi diretti e i ricavi commerciali, l’ammontare complessivo investito dalle proprietà nei club di Serie A negli ultimi anni si attesta a circa 3,3 miliardi di euro, di cui 2,7 miliardi in finanziamenti diretti e circa 540 milioni provenienti da sponsorizzazioni e altri accordi commerciali.