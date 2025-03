Inter, lo storico dei ricavi Champions: la stagione 24/25 dietro solo al 22/23

Tra eliminazioni a sorpresa e ricavi in crescita, la nuova Champions ha già prodotto diversi effetti sui club partecipanti durante la sua prima edizione. Ne sa qualcosa l’Inter, che grazie alla vittoria ottenuta nel doppio confronto con il Feyenoord e al passaggio ai quarti di finale, può già contare – secondo le stime di Calcio e Finanza – su ricavi UEFA molto vicini ai 100 milioni di euro.

I nerazzurri partivano da una base vicina ai 50 milioni di euro tra partecipazione, market pool e ranking, ma grazie ai risultati del girone, al piazzamento nella classifica unica e al superamento di due turni a eliminazione diretta, la cifra è stata in grado di lievitare di altrettanti 49 milioni di euro circa.

Inter storico ricavi Champions – Le stagioni con Inzaghi le più ricche

Si tratta della seconda Champions più ricca nella storia del club nerazzurro, seconda solamente a quella che nel 2022/23 vide la squadra di Simone Inzaghi protagonista nella finalissima contro il Manchester City. Quelle con il tecnico piacentino in panchina sono le quattro edizioni di Champions League che hanno fruttato di più all’Inter nella sua storia, per un totale di oltre 330 milioni di euro.

Il record, come detto, risale al 2022/23, quando l’Inter incassò oltre 101 milioni di euro per il suo percorso fino alla finale di Istanbul. Sul podio – in seconda posizione – troviamo la stagione in corso, mentre al terzo posto si piazza il 2021/22, anno dell’eliminazione agli ottavi di finale per mano del Liverpool. L’evoluzione del peso della Champions League sui conti dei club partecipanti è ben evidenziata dai ricavi dell’Inter. Non è un caso che le ultime edizioni siano state quelle più ricche, e le cifre cresceranno ancora da quest’anno in avanti. Così si spiega il sesto posto della stagione 2009/10, quella del Triplete: ad oggi, l’Inter raggiunge (e supera) quota 48,8 milioni di euro solamente con la qualificazione alla UEFA Champions League.