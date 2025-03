La Champions entra nel vivo: quando saranno svelate le date dei quarti

Quando escono date quarti Champions League? La Champions entra nel vivo, con la rivoluzione del format voluta dalla UEFA che ha portato a novità non solo nella prima fase che è partita a settembre con la scomparsa dei classici gironi, ma anche nel tabellone a eliminazione diretta.

A partire dalla stagione 2024/25, infatti, la rivoluzione del format della massima competizione europea per club investirà anche i tanto attesi sorteggi, che saranno notevolmente ridotti. Rimarranno quello per la prima fase (già andati in scena per definire le otto avversarie di ciascuna squadra) e un secondo che servirà solamente a definire alcuni incroci per poi offrire un tabellone completo fino al termine della manifestazione.

Quando escono date quarti Champions League 2024 2025: gli incroci

Sulla base del sorteggio dei playoff effettuato il 31 gennaio, e in attesa del sorteggio degli ottavi, ecco il possibile tabellone della UEFA Champions League 2024/25 dai playoff alla finalissima di Monaco di Baviera:

Gli ottavi di finale

Il quadro degli ottavi di finale (in neretto la squadra qualificata):

PSG vs Liverpool (A)

Brugge vs Aston Villa (B)

Real Madrid vs Atletico Madrid (C)

PSV vs Arsenal (D)

Feyenoord vs Inter (0-2; 1-2) (E)

(0-2; 1-2) (E) Bayer Leverkusen- Bayern Monaco (0-3; 0-2;) (F)

(0-3; 0-2;) (F) Borussia Dortmund vs Lille (G)

Benfica-Barcellona (0-1; 1-3) (H)

Quarti di finale

La vincente della seconda partita è quella che giocherà il ritorno in casa nei quarti di finale:

PSG/Liverpool vs Brugge/Aston Villa (1)

PSV/Arsenal vs Real Madrid/Atletico Madrid (2)

Barcellona vs Borussia Dortmund/Lille (3)

Bayern Monaco vs Inter (4)

Semifinali

La seconda squadra giocherà il ritorno in casa:

Vincente 2 (PSV/Arsenal/Real Madrid/Atletico Madrid) vs Vincente 1 (PSG/Liverpool/Brugge/Aston Villa)

Vincente 3 (Barcellona/Borussia Dortmund/Lille) vs Vincente 4 (Bayern Monaco/ Inter )

Quando escono date quarti Champions League, il calendario

Ma quando escono date quarti Champions? È stata la stessa UEFA a definire un calendario già prima dell’inizio stagione. Prima, tuttavia, dovranno essere completate tutte le sfide degli ottavi di finale.

La UEFA nel suo regolamento in particolare spiega: «Tutte le partite vengono giocate in conformità al Calendario delle partite UEFA. Tali date sono definitive e vincolanti per tutti gli interessati. I seguenti principi si applicano a questa competizione:

Le partite si giocano il martedì e il mercoledì […] e la finale si gioca il sabato. L’amministrazione UEFA può fare delle eccezioni a questa regola;

A partire dagli spareggi, l’amministrazione UEFA decide il calendario delle partite di ogni turno;

In ogni turno della fase a eliminazione diretta, ogni club giocherà in linea di principio una volta il martedì e una volta il mercoledì».

Per quanto riguarda le date nel dettaglio, la UEFA spiega: «Il calendario degli ottavi di finale sarà disponibile il 21 febbraio; il calendario dei quarti di finale sarà comunicato il 13 marzo, dopo il ritorno degli ottavi di finale; il calendario delle semifinali sarà comunicato il 17 aprile, dopo il ritorno dei quarti di finale».