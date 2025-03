Finisce la squalifica per doping, Pogba cerca squadra: le opzioni sul tavolo

Oggi, 11 marzo, Paul Pogba può tornare ufficialmente in campo dopo l’estinzione della squalifica per doping con cui è stato sanzionato quando era un centrocampista della Juventus. Una squalifica di 18 mesi, scontata dal TAS rispetto ai quattro anni inizialmente richiesti, che ha fatto finire anzitempo il ritorno di Pogba alla Juve con cui ha rescisso il contratto lo scorso novembre nonostante l’accordo fosse valido ancora per una stagione.

Nonostante il termine ufficiale della squalifica, come riporta il francese RMC Sport, il ritorno in campo di Pogba già a partire da questa fine stagione rimane complicato, visto che non tutti i campionati, tra cui la Ligue 1, danno la possibilità di registrare nuovi calciatori anche se sono svincolati come nel caso del centrocampista classe 1993, che fra pochi giorni compirà 32 anni.

Un ingaggio di Pogba in Europa sembrerebbe quindi da escludere. Per lui rimangono aperte le porte della MLS americana e della Saudi Pro League in Arabia Saudita. Soprattutto la prima ipotesi era data come favorita negli scorsi mesi, in particolar modo per gli interessi extracampo del francese negli USA e con attenzione a quella Miami dove già giocano Messi, Jordi Alba, Busquets e Suarez.

Ma da non scartare a priori la possibilità Arabia Saudita, vista anche la fede musulmana di Pogba. Inoltre, in Saudi Pro League non esiste un limite salariale come in MLS e una ricca proposta per un calciatore dall’enorme seguito è sempre possibile per un campionato che ha sempre bisogno di nuovi protagonisti di primissimo livello. Proprio per questo, nelle scorse settimane, ci sono stati dei rumors riguardanti l’attuale capolista Al Ittihad, dove Pogba potrebbe ritrovare compagni di nazionale come Benzema, con cui ha un rapporto di amicizia molto forte, e Kanté.

In questi mesi, prima del termine della squalifica, Pogba sembra si sia allenato molto duramente per riprendere al meglio possibile l’attività agonistica e mettersi a disposizione della squadra che deciderà di puntare su di lui. Anche se per rivederlo in campo in una partita ufficiale si dovrà attendere ancora qualche mese.