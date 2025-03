Effetto nuovo Bernabeu: ricavi oltre mezzo miliardo e utile di 30 milioni per il Real Madrid nel primo semestre

Il Real Madrid ha pubblicato i risultati economico finanziari dei primi sei mesi della stagione 2024/25 chiusi al 31 dicembre. Un resoconto molto positivo per il club di Florentino Perez grazie, soprattutto, agli effetti del nuovo Santiago Bernabeu che da questa stagione è tornato completamente operativo dopo gli importanti lavori di ristrutturazione.

Lo stadio dei Blancos non garantisce solamente un fattore sportivo ed economico quando gli uomini di Carlo Ancelotti giocano nella capitale spagnola, ma il nuovo Bernabeu è diventato ancora di più un punto di riferimento imprenscindibile per i grandi organizzatori di eventi non sportivi che approdano in Spagna.

Real Madrid semestrale utile ricavi costi – Crescono tutte le voci di ricavo tranne i diritti televisivi

Proprio grazie al nuovo impianto, il Real ha visto i propri ricavi salire da 460,9 milioni di euro della prima semestrale 2023/24 a 589,7 milioni di quella 24/25. Fatturato che ha permesso ai Blancos di avere un utile di quasi 30 milioni, rispetto ai 23,6 dello scorso anno.

Come si evince dalla semestrale del club spagnolo, a spingere i ricavi oltre allo stadio ci sono anche i ricavi da soci, che combinati hanno portato quasi 150 milioni, un incremento di quasi 50 milioni rispetto al 23/24. Le amichevoli e le varie partite disputate in stagione hanno garantito ricavi pari a 108 milioni, in crescita rispetto ai 93 milioni del 23/24.

L’unica fonte di ricavo in diminuzione viene dai diritti televisivi che nel 23/24 garantivano 92 milioni, mentre ora si assestano a 81,6 milioni. Un lieve calo che è stato completamente equilibrato in positivo dai ricavi commerciali che hanno avuto un incremento di quasi il 40% andando a toccare i 250 milioni.

Real Madrid semestrale utile ricavi costi – Spese in netta risalita

Per quanto riguarda le spese, il Real Madrid ha sostenuto costi per 210,6 milioni. Un incremento sostanziale pari a quasi 70 milioni rispetto al 23/24. Crescono anche gli altri costi di gestione corrente, passati da 142 milioni al 31 dicembre 2023 a 207 milioni dopo un anno. Questi derivano dalla somma di servizi esterni (122 milioni); altri costi di gestione corrente (71 milioni); trasferte (9,3 milioni); tributi (3,7 milioni) e spese di cessione e acquisizione di giocatori (201.000 euro).

Tornando al Santiago Bernabeu, Florentino Perez e soci stanno valutando se è opportuno dare seguito al progetto, già esistente, per ampliare la capienza del proprio stadio, così da candidarsi con forza per la finalissima dei Mondiali 2030 che si giocheranno fra Spagna, Portogallo e Marocco. Il progetto è quello di aggiungere 5mila posti così da portare il totale della capienza del Bernabeu a 85mila persone.

Attualmente, gli impianti accreditati per ospitare la finale del torneo iridato sono il Camp Nou, che a breve vedrà concludere la sua ristrutturazione, e il nuovo impianto che sarà realizzato a Casablanca, in Marocco.