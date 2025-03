Ufficiale, la Kings League sbarca in Francia: Maignan co-presidente di un club

La Kings League prosegue con la sua espansione a livello internazionale e sbarca in Francia. Come anticipato dal CEO Djamel Agaoua a Calcio e Finanza nell’intervista a firma del Direttore Luciano Mondellini, è stato svelato nella serata di ieri l’approdo in un altro Paese, per il lancio di un’altra lega, con l’obiettivo di arrivare fino a 40 nel giro di quattro anni.

Nasce quindi la Kings League France. La Francia era già presente alla Coppa del Mondo della Kings League con la presenza dello streamer Amine e della sua squadra, Foot2Rue. Ora il progetto di un campionato transalpino è diventato finalmente realtà e saranno tanti i protagonisti (tra content creator, streamer e giocatori del presente e del passato) che faranno parte della Kings League France.

In totale, saranno otto le squadre coinvolte con i rispettivi presidenti che saranno:

Maxime Biaggi

Squuezie e Djilsi

Michou

Pfut

Domingo

Kameto

Amine insieme a Samir Nasri e all’ex Roma Jeremy Menez

l’ex Milan Adil Rami

l’ultimo club sarà presieduto da un trio di tutto rispetto di calciatori che attualmente fanno parte di alcuni top club europei, ovvero il centrale del Barcellona Jules Koundè, il centrocampista del Real Madrid Aurelien Tchouaméni e il portiere del Milan Mike Maignan.

La data di inizio ufficiale del campionato, che si disputerà a Parigi, verrà comunicata a breve. La competizione potrà essere seguita su tutte le piattaforme social di Kings League, oltre che in modalità gratuita sull’emittente ufficiale M6+.