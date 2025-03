Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Elio Corno

Si è spento all’età di 78 anni il giornalista Elio Corno, noto soprattutto per il suo ruolo di opinionista nei programmi calcistici delle emittenti locali, dove si distingueva come commentatore e appassionato tifoso dell’Inter.

La sua popolarità è cresciuta negli anni ’90 grazie alla partecipazione a trasmissioni molto seguite, tra cui il celebre Processo di Biscardi. Successivamente, ha continuato a lavorare come opinionista in diversi programmi sportivi trasmessi da tv locali lombarde, spesso protagonista di accesi confronti con il collega e “rivale” milanista Tiziano Crudeli.

L’ultima trasmissione a cui aveva preso parte era Diretta Stadio su 7 Gold. Nel corso della sua carriera, è stato anche responsabile della sezione sportiva del quotidiano Il Giornale e ha collaborato con La Gazzetta dello Sport.

“Caro Elio. Abbiamo riso e ci siamo arrabbiati, abbracciati e tolti il saluto. Abbiamo fatto vacanze insieme e ignorati per anni. Poi mi hai chiamato: come stai? Volevamo dirci molte più cose, come amici che si vogliono bene anche da offesi. Eri un fuoriclasse in tv. Che dolore”, lo ha ricordato il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani.