Como, il progetto stadio. Dalla capienza al ristorante: tutti i dettagli

Nei grandi piani per il Como della proprietà indonesiana dei fratelli Hartono uno dei punti fondamentali è lo stadio. Stabilito che la società lariana non lascerà il Sinigaglia, che passerà da un importante piano di riqualificazione che il club sta mettendo appunto con il Comune, come confermato a Calcio e Finanza dal presidente del Como, Mirwan Suwarso.

Nei giorni scorsi, il club, come riporta La Provincia di Como, ha depositato in Comune il documento di fattibilità delle alternative progettuali che dà idea delle tempistiche che porteranno il Como ad avere un nuovo Sinigaglia completamente ristrutturato. Nel documento si parla di 810 giorni come durata dell’intero iter burocratico più quelli dei lavori che vengono conteggiati, e compresi, pari a 690.

Il conto alla rovescia è iniziato ufficialmente il 21 luglio 2024, con la Conferenza dei servizi preliminari che sta svolgendo il suo lavoro proprio in questi giorni e racchiude tutti «i soggetti titolari di competenze in relazione al progetto», insieme al soggetto proponente. Lo scopo della Conferenza è quello di favorire lo scambio di comunicazioni e documenti, finalizzati a far pervenire eventuali osservazioni o richieste per superare tempestivamente lacune o criticità della proposta presentata.

Alla pubblicazione del verbale conclusivo di questa prima e preliminare Conferenza dei servizi, seguirà un periodo di 30 giorni, durante il quale dovrà essere votata dalla giunta la dichiarazione di pubblico interesse, entro il 26 aprile. Dopodiché ci sarà una parentesi di quattro mesi destinati a una seconda Conferenza dei servizi, che si svolgerà con le stesse modalità della prima, ma che avrà una funzione decisoria sancita, entro il 22 dicembre di quest’anno, con l’approvazione del progetto. Dopo questo secondo via libera, il Comune e il Como potranno procedere alla sottoscrizione della convenzione per il nuovo stadio, con affidamento diretto dell’esecuzione e della gestione dei lavori alla società dei fratelli Hartono.

Se il cantiere del nuovo stadio dovesse partire il 21 maggio 2026, come ipotizzato nel documento, si concluderebbe ad agosto 2028. Ad oggi è previsto un intervento per fasi. Verranno dapprima gettate le basi per la costruzione dell’infrastruttura impiantistica: si prevede la creazione di un nuovo energy center, che servirà non solo il Sinigaglia, ma anche il futuro hotel e l’edificio dell’ex Coni.

I lavori veri e propri sull’impianto dovrebbero partire invece dalla riqualificazione dei settori est e nord con l’inizio fissato per il 22 maggio 2026 fino al 13 ottobre 2027. In particolare, un intero anno (da agosto 2026 fino ad agosto 2027) sarà impiegato per la realizzazione dei corpi est e nord: si prevede la costruzione di tribune provvisorie laterali a sud e la demolizione delle tribune est e nord, cui seguirà la realizzazione delle fondazioni e dei locali interrati. Invece la costruzione dell’hotel avrà una durata di circa 90 giorni, tra metà febbraio e metà gennaio 2027 con l’allestimento degli spazi interni tra il 17 aprile e il 13 ottobre 2027. Nel frattempo, si prevede anche la realizzazione della copertura dello stadio e la costruzione delle opere esterne (entrambe le operazioni dovrebbero durare 60 giorni).