Continua la rimonta dell’Inter sui social. È crisi in casa Juve: gli utenti condannano Thiago Motta

La crisi bianconera si trasforma sui social: primo posto con molte critiche. Nonostante in campo la squadra di Motta non porti i risultati attesi, sui social la Juventus mantiene salda la sua leadership collezionando 52.000 menzioni da parte di utenti e tifosi. Molte delle citazioni delle ultime ore riguardano la sconfitta per 0-4 contro l’Atalanta, picco negativo della prima stagione di Thiago alla guida dei bianconeri.

MediaScore 28 giornata – Come cambia la classifica social

Osservando la classifica social non mancano le variazioni di posizioni. I risultati più importanti sono i balzi in avanti di Verona, Lecce e Fiorentina. Le tre squadre si sono contraddistinte sui social rispetto alla settimana successiva, nonostante non abbiano brillato in campo. Il Verona passa dalla quindicesima alla nona posizione della classifica social, guadagnando sei posizioni e 6.900 menzioni. Il Lecce (4.800 menzioni), più cinque posizioni, si classifica undicesimo in classifica, mentre la Fiorentina recupera tre posizioni e con 12.900 menzioni si posiziona settima nella classifica delle menzioni sui social.

MediaScore 28 giornata – I temi di dibattito social

Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

I 117 anni dei nerazzurri

L’Inter ha celebrato ieri i suoi 117 anni di storia, iniziata a Milano il 9 marzo 1908. Si aggiunge ai festeggiamenti anche l’ultimo trionfo della squadra, una vittoria in rimonta contro il Monza, che ha perfettamente incarnato lo spirito di resilienza della squadra. Sui social, il club ha condiviso un messaggio per celebrare l’anniversario: “Una città, un paese, milioni di tifosi di questa squadra.” Numerose personalità, poi, hanno lanciato messaggi di auguri sui social, da Steven Zhang a Mauro Icardi, fino a Javier Zanetti: “Infinito amore, eterna squadra mia”, le parole dell’ex capitano hanno emozionato i tifosi. A San Siro, i giocatori sono stati accolti calorosamente dai tifosi, e il video dei festeggiamenti sui social ha raggiunto mezzo milione di visualizzazioni. Questi 117 anni sono ancora più speciali per i tifosi, grazie ai recenti successi della squadra.

Juventus fuori dai giochi?

La ventottesima giornata di Serie A si chiude per la Juventus con forti malumori espressi da parte dei tifosi, che hanno duramente criticato la squadra. “Stanchi di essere umiliati”, scrivono sui social, mentre molti lasciano lo Stadium al 77′, dopo il 4-0 subito dall’Atalanta. Sui social esplodono commenti negativi e si apre il dibattito sul futuro di Motta con ipotesi Mancini e De Zerbi per il futuro della panchina bianconera. Nonostante le insoddisfazioni Giuntoli rimane comunque ottimista sulla guida di Thiago Motta. L’allenatore bianconero ha commentato la sconfitta dicendo: “Abbiamo subito a livello mentale, ora dobbiamo ripartire”. Il clima allo Stadium è stato teso fin dall’inizio, con cori contro la dirigenza e i giocatori, e la contestazione è aumentata durante la partita.

Maradona che commuove

La partita tra Napoli e Fiorentina è stata emozionante, segnate da due momenti intensi. Prima del fischio d’inizio, il Napoli ha reso omaggio a Davide Astori, difensore della Fiorentina scomparso in campo sette anni fa in seguito ad un malore, con una toccante cerimonia alla presenza della sua famiglia, durante la quale De Laurentiis ha consegnato una targa in memoria del difensore. Sul campo, gli azzurri si sono distinti vincendo 2-1, con Lukaku e Raspadori protagonisti. La vittoria ha acceso i tifosi, che sui social hanno condiviso il video di Conte esultante. Anche l’ex giocatore Kvaratskhelia, ora al PSG, ha festeggiato la vittoria del Napoli commentando un post del capitano Di Lorenzo, mostrando così il suo affetto e legame con la squadra.

MediaScore 28 giornata – La classifica media

La classifica delle citazioni dei media tradizionali e online questa settimana non mostra notevoli cambiamenti rispetto alla settimana precedente. L’Inter guida nuovamente il podio con 24.576 citazioni. Segue il Milan, che guadagna 2 posizioni e ritorna sul podio, in seconda posizione, grazie alle 18.857 citazioni. La Juventus perde invece una posizione, ma rimane a completare il podio (18.451).

Questo il verdetto di MediaScore sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, in riferimento alla settimana della 28esima giornata. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.

Il Napoli scende al quarto posto (16.653), mentre la Roma recupera una posizione e raggiunge il quinto gradino della classifica (13.716). Tra le squadre che hanno registrato ottime prestazioni sui media si trova il Verona che sale la classifica di undici posizioni, posizionandosi nono (5.662).