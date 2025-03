Cagliari, passi avanti per il nuovo stadio. Giulini: «Sarà intitolato a Gigi Riva»

Mentre Davide Nicola ha l’obiettivo di salvare il Cagliari, si registrano dopo anni di attesa passi in avanti fondamentali per il nuovo stadio rossoblù.

«Se non ci saranno intoppi, potremmo chiudere la pratica entro il 2025 – ha annunciato il patron del club sardo, Tommaso Giulini, alla trasmissione “Deejay Football Club” in onda su Radio Deejay –. Naturalmente, il nuovo impianto sarà intitolato al Mito, Gigi Riva».

Poi il presidente del Cagliari annuncia qualche dettaglio del nuovo impianto: «Avrà 30mila posti per poter ospitare anche le partite di EURO 2032». Dopo diversi anni persi, fra contenziosi con Comune e Regione, Giulini decide di essere ottimista: «Dopo anni siamo a un punto avanzato. Le istituzioni e i vari enti stanno lavorando, ci hanno assicurato che la conferenza dei servizi decisoria si potrà chiudere positivamente entro la fine del campionato. A quel punto il Comune, spero entro il 30 giugno, decreterà la pubblica utilità dell’opera e potrà quindi indire il bando internazionale per assegnare la costruzione».

Passi in avanti decisi, e tanto attesi, che dovrebbero scongiurare l’intervento del governo, che negli ultimi mesi sta accelerando per la nomina di un commissario unico per seguire tutti i dossier relativi alle infrastrutture, sbrogliandole dalle maglie strette della burocrazia. «Se riuscissimo a chiudere tutto nel 2025, non ne avremmo bisogno – assicura Giulini –. Su richiesta di Governo e FIGC stiamo pianificando un impianto da 30mila posti nell’ottica di ospitare anche le partite degli Europei del 2032. Se le cose non dovessero sbloccarsi nei tempi che ho indicato, a quel punto lavoreremmo per adeguare e ampliare l’Unipol Domus».

«Il nuovo stadio non potrà che essere intitolato a Riva, il nostro eroe – ha aggiunto Giulini – Abbiamo un accordo pluriennale con Unipol anche sul nuovo stadio ma troveremo il compromesso dal punto di vista dei naming rights. La nostra nuova casa e il Cagliari non può che identificarsi con Gigi Riva».