Barça, morto il medico della prima squadra: partita con l'Osasuna rinviata

Quando Barcellona e Osasuna erano pronti a scendere in campo, con i portieri ospiti che si stavano già riscaldando, la partita in programma per sabato sera al Montjuic è stata rinviata per la prematura scomparsa del medico della prima squadra blaugrana.

A dare la notizia della morte di Carles Miñarro Garcia, 53 anni, è stato lo stesso club catalano con il presidente Joan Laporta che ha comunicato il tutto alla squadra che, come detto, si preparava negli spogliatoi per scendere in campo. A nome della squadra, poi, i calciatori più rappresentativi hanno chiesto che la partita non si giocasse. Scelta rispettata e assecondata dall’Osasuna.

«L’FC Barcellona si rammarica di annunciare la triste notizia della morte del medico della prima squadra, Carles Minarro Garcia, questo pomeriggio – si legge nella nota del club blaugrana –. Pertanto, la partita tra Barcellona e Osasuna è rinviata». In quel momento è stato trasmesso un messaggio relativo al motivo del rinvio della partita sui maxischermi del Montjuic, con i tifosi già presenti sugli spalti per assistere alla partita in programma per la 27esima giornata della Liga in programma alle 21.

Secondo quanto riporta il quotidiano catalano, Mundo Deportivo, il dottor Miñarro era stato insieme alla squadra tutto il giorno, fin dalle prime ore del mattino, mangiando insieme ai calciatori e confrontandosi con lo staff tecnico sulla forma degli uomini di Flick. Il decesso, secondo quanto confermato dal Barça stesso, sarebbe avvenuto nel pomeriggio quando Miñarro era in camera sua durante l’ora di riposo concessa a squadra e staff.

«Tutti noi lo amavamo molto. Veniva a tutte le partite in trasferta per prendersi cura di tutti i giocatori e non diceva di no a nessuno. Era un grande medico e un grande professionista», ha dichiarato il presidente del Barça Laporta. «Non riesco ancora a crederci, abbraccio molto la famiglia e gli amici di Carles», ha scritto invece il centrocampista Pedri sul suo account Instagram. Anche Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid ha reso omaggio al medico sui social network: «Riposa in pace Carles», ha postato il francese, aggiungendo una foto di Garcia.

Miñarro era entrato nello staff medico della prima squadra del Barcellona in questa stagione, dopo diversi anni passati con la formazione di fustal del club blaugrana.