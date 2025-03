Unicredit: sinergie per 1 miliardo con Banco Bpm anche senza fusione

In attesa di conoscere se la fusione con Banco Bpm vada a buon fine, Unicredit stima che il solo acquisire una quota di minoranza del gruppo italiano porti «sinergie di costo e di ricavo previste potrebbe comunque essere realizzato per un valore complessivo di circa 1 miliardo di euro ante imposte, di cui circa 300 milioni in sinergie di ricavo e circa 700 milioni in sinergie di costo».

Un punto ben specificato nel documento informativo per l’assemblea del 27 marzo messo a disposizione dei soci per il primo punto all’ordine del giorno della parte straordinaria relativo all’aumento di capitale al servizio dell’ops su Banco Bpm. Nel documento viene confermato che se si procedesse invece alla fusione le sinergie da ricavo sarebbero pari a 300 milioni e da costo a 900 milioni. Come specificato sempre nel medesimo documento, inoltre, il gruppo che nascerebbe dall’unione di Unicredit e Banco Bpm, inclusa anche Anima, parte da un utile netto di quasi 12 miliardi di euro, dei quali 9,719 miliardi di Unicredit e 1,92 miliardi dal gruppo Banco Bpm.

Il calcolo dei numeri pro-forma è stato fatto come se le due operazioni fossero virtualmente andate in porto alla fine dello scorso anno e senza considerare le sinergie attese dall’eventuale acquisizione da parte di Unicredit di Banco Bpm. Non sono poi state considerate le cessioni di filiali o rami d’azienda che potrebbero essere richieste dall’antitrust.

