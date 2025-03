Europa League, con Lazio e Roma ai quarti i giallorossi giocheranno l'andata in casa

L’urna di Nyon non ha consegnato a Lazio e Roma un doppio derby da giocarsi agli ottavi di finale di Europa League posizionando le due squadre ai due lati opposti del tabellone tennistico.

Ma se le due squadre della Capitale potranno, nel caso, incontrarsi solamente in finale, il loro destino nella competizione è comunque legato l’una all’altra. Infatti, qualora Lazio e Roma dovessero passare ai quarti di finale della manifestazione (entrambe hanno vinto il proprio ottavo di finale di andata) nascerebbe un problema legato all’Olimpico, campo da gioco che le due società dividono da decenni, in attesa di un doppio nuovo stadio.

Per scongiurare il problema legato alla disponibilità nel campo, visto che da calendario potrebbero entrambe sono state sorteggiate per giocare il ritorno dei quarti in trasferta e l’Europa League va tassativamente in campo tutta giovedì, ecco che bisogna tenere in considerazione il regolamento UEFA.

Secondo quanto previsto dal punto 4.2.2, «se c’è un conflitto nella gara di andata di questi turni tra le partite in casa di due squadre nella stessa competizione (cioè entrambe in UEL o entrambe in UECL) che non possono essere giocate lo stesso giorno, la partita che coinvolge l’avversario con il ranking più basso nella fase di campionato sarà invertita».

Per ranking più basso non si intende quello UEFA, che vedrebbe la Roma sopra la Lazio, ma il posizionamento finale nella classifica unica della prima fase di Europa League che ha visto i biancocelesti chiudere al primo posto e i giallorossi al 15°.

Quindi, qualora Lazio e Roma dovessero entrambe qualificarsi ai quarti di finale, la gara di andata all’Olimpico la giocherebbero i giallorossi, mentre quella di ritorno la formazione di Marco Baroni, nonostante entrambe secondo il sorteggio dovrebbero giocare il ritorno in casa. Ovviamente il problema non sussiste qualora una delle due fosse eliminata agli ottavi di finale.