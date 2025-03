UEFA, la classifica dei club per ricavi nel 2024: tre italiane nella top 20

Nella giornata odierna la UEFA ha pubblicato il report “The European Club Finance and Investment Landscape“, che analizza diversi parametri dei club europei dei rispettivi massimi campionati relativi alla stagione 2023/24.

I ricavi dei club, dopo la pandemia, hanno ripreso a crescere e hanno raggiunto un livello record di 29 miliardi di euro nel 2024, senza includere i ricavi derivanti dalle plusvalenze. Si tratta di più del doppio (oltre 15 miliardi di euro) del livello registrato nel 2012 quando furono introdotte per la prima volta le norme sul Fair Play Finanziario, a testimonianza della continua crescente attrattiva del calcio europeo.

Rispetto al 2023, che segnò comunque un dato molto importante relativo ai ricavi (26,8 miliardi), le stime restituiscono una crescita di circa il 10%. Negli ultimi cinque anni, i ricavi televisivi sono cresciuti solo del 3% mentre i ricavi commerciali sono cresciuti addirittura del 39%.

Classifica ricavi club europei – Real Madrid davanti a tutti

A guardare tutti dall’alto al basso è il Real Madrid. Il club spagnolo, senza considerare le plusvalenze, ha registrato nel 2024 ricavi per 1,073 miliardi di euro, unica società a superare la soglia del miliardo nella storia al momento. Un balzo in avanti clamoroso se si considera che nel 2019, ultimo anno prima della pandemia Covid, i ricavi erano pari a 757 milioni.

Dietro ai Blancos, ecco Manchester City (854 milioni) e Paris Saint-Germain (808 milioni). Anche loro hanno visto crescere i propri ricavi rispetto al 2019 che erano, rispettivamente, 616 e 619 milioni. Clamoroso il dato confrontato al 2009 quando il Real aveva ricavi poco sopra i 200 milioni, mentre PSG e City andavano poco oltre i 100 milioni.

Nella top 20 del 2023/24 sono presenti tre club italiani come Juventus, Inter e Milan. Più in generale le società presenti in questa speciale classifica erano già fra le 25 realtà con il più alto fatturato nel 2014. Ci sono cambiamenti radicali, invece, rispetto al 2009, dove PSG e Manchester City erano fuori dalla top 20, quando figuravano club come Schalke 04 e Amburgo, ora entrambi nella 2.Bundesliga, la Serie B tedesca.

Classifica ricavi club europei – La graduatoria completa, Milan prima italiana

Di seguito ecco la classifica delle 20 società con i ricavi più alti, escluse le plusvalenze, nel 2023/24 e tra parantesi il dato relativo al 2019, ultimo anno prima della pandemia:

Real Madrid – 1.073 milioni di euro (757 milioni) Manchester City – 854 milioni (616 milioni) Paris Saint-Germain – 808 milioni (659 milioni) Manchester United – 771 milioni (711 milioni) Bayern Monaco – 765 milioni (660 milioni) Barcellona – 764 milioni (854 milioni) Arsenal – 715 milioni (444 milioni) Liverpool – 714 milioni (606 milioni) Tottenham – 615 milioni (523 milioni) Chelsea – 519 milioni (507 milioni) Borussia Dortmund – 519 milioni (377 milioni) Atletico Madrid – 408 milioni (365 milioni) Milan – 406 milioni (217 milioni) Inter – 401 milioni (374 milioni) Newcastle – 368 milioni (200 milioni) Juventus – 360 milioni (464 milioni) Bayer Leverkusen – 352 milioni (222 milioni) Aston Villa – 322 milioni (62 milioni) West Ham – 322 milioni (219 milioni) Marsiglia – 287 milioni (130 milioni)

Concludendo con un focus sulle italiane, il Milan è uscito da quella polarizzazione che lo ha caratterizzato dal 2009 al 2014 dove i ricavi sono rimasti praticamente invariati, anzi sono leggermente scesi passando da 234 a 221 milioni. L’Inter nello stesso lasso è anche lei scesa da 206 a 167 milioni. Qui a pesare principalmente sulle casse dei due club milanesi è stata la mancanza di introiti dalla UEFA per la Champions League.

La Juventus, invece, aveva avuto un trend positivo passando dai 205 milioni del 2009 ai 279 milioni del 2014 fino a raggiungere i 464 milioni nel 2019. Poi il crollo del 2024, anche in questo caso per i mancati introiti derivanti dalla Champions League.