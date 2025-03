Everton, rivoluzione Friedkin: nuovo CEO e salutano due dirigenti

Dopo poco più di due mesi dall’ufficialità dell’acquisizione dell’Everton, il Friedkin Group porta la sua rivoluzione all’interno del club che nei prossimi mesi vedrà diversi cambiamenti nel suo lato dirigenziale di primo livello.

Si parte dal nuovo amministratore delegato che sarà Angus Kinnear a partire dal 1° giugno 2025, come si legge nel comunicato ufficiale della società inglese. Kinnear arriverà a Liverpool dopo la sua esperienza al Leeds United, di cui ricopre la carica di amministratore delegato dal 2017. Prima, il neo CEO dei Toffees ha ricoperto ruoli dirigenziali all’Arsenal e al West Ham.

L’attuale CEO dell’Everton, Coling Chong, reterà nel club di Liverpool con il compito di supervisionare tutto ciò che concerne il nuovo stadio del club, in fase di collaudo con una serie di eventi minori, e le aree circostanti. «È stato un onore servire come CEO dell’Everton e guidare il Club attraverso momenti difficili verso un futuro luminoso sotto il gruppo Friedkin. Non vedo l’ora di assumere questo nuovo ruolo, concentrandomi sulla nostra nuova casa e, altrettanto importante, sulla rigenerazione dell’area intorno ad essa», il commento di Chong.

Per quanto riguarda, invece, il direttore sportivo Kevin Thelwell, questi continuerà a guidare il dipartimento sportivo fino all’insediamento del nuovo CEO, dopodiché lascerà il Club alla scadenza del suo contratto alla fine della stagione. Thelwell è entrato nell’Everton nel 2022 e ha lavorato con diversi allenatori per garantire che il club mantenesse il suo status in Premier League.

L’obiettivo, si legge nel comunicato dell’Everton è quello di far passare «il club da un unico direttore sportivo a una squadra di leadership sportiva più ampia. La pianificazione per la finestra di mercato estiva è già in corso, guidata dal dipartimento sportivo e da David Moyes, e nuove nomine senior saranno annunciate a tempo debito».

Inoltre, anche il Chief Commercial and Communications Officer Richard Kenyon lascerà l’Everton dopo più di 11 anni in diversi ruoli dirigenziali senior, tra cui CEO di Everton in the Community dal 2018 al 2021. Le sue responsabilità saranno divise tra i membri esistenti dei team di Comunicazione e Commerciale, e nuove nomine senior saranno annunciate a tempo debito come parte della ristrutturazione del Team di Leadership Esecutiva.

In merito a questi cambiamenti è intervenuto il presidente esecutivo, Marc Watts: «Kinnear è uno dei dirigenti calcistici di punta in Inghilterra e porta con sé una grande esperienza rilevante. La sua nomina significa che l’Everton entrerà nell’estate con un leader di prim’ordine. Un sentito ringraziamento a Chong per la sua leadership nel guidare il club attraverso alcuni dei momenti più difficili della sua storia. Sono felice e rassicurato che rimarrà con noi in un ruolo di fondamentale importanza, mentre utilizziamo il nuovo stadio dell’Everton come trampolino di lancio per la rigenerazione dell’area locale».

«Thelwell è stato fondamentale nel garantire la permanenza in Premier League in questo periodo difficile – ha continuato Watts –. Risolvendo le problematiche del PSR (Fair Play Finanziario della Premier League, ndr) attraverso importanti operazioni di mercato, crediamo di avere una rosa straordinaria che può essere la base per il successo futuro. Questo successo sarà supportato anche dal nostro talentuoso dipartimento sportivo, assemblato da Kevin. Siamo felici che Kevin rimanga con noi in questo periodo di transizione».

«Voglio anche ringraziare Kenyon per i suoi molti anni di servizio all’Everton e per il suo supporto personale a noi del Friedkin Group nei nostri primi mesi al Club. Se ne va dopo aver svolto un ruolo chiave nella realizzazione del nostro nuovo stadio a Bramley-Moore Dock, dal processo di consultazione fino alle vendite premium e degli abbonamenti mentre ci prepariamo a trasferirci nella nostra nuova casa. Mentre intraprende la sua prossima avventura professionale, lo fa sapendo che sarà sempre il benvenuto qui», ha concluso Watts.