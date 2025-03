Mondiale per Club, non solo montepremi: 250 milioni ai club non partecipanti

Nella serata di ieri è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della FIFA che il prossimo Mondiale per Club, che prenderà il via il 15 giugno, distribuirà ben 1 miliardo di dollari (circa 930 milioni di euro) come premi per le 32 squadre partecipanti.

La FIFA ha sottolineato nella sua nota ricavi pari a circa 2 miliardi di dollari, cifra divisa tra 1 miliardo pagato da DAZN per la trasmissione del torneo a livello globale e i ricavi commerciali. Bisognerà invece ancora attendere per quanto riguarda le modalità di distribuzione dei premi tra le società partecipanti. Attenzione massima su questo fronte da parte di Inter e Juventus, le due italiane che rappresenteranno il nostro Paese nella competizione.

Ad aggiungere ulteriori dettagli sulla parte economica del torneo, ci ha pensato il presidente della FIFA, Gianni Infantino con un suo post-video su Instagram. Il numero uno del massimo organo del calcio mondiale, si vede nel video, indica come il fondo di distribuzione di 1 miliardo di dollari conterà altri 250 milioni che saranno distribuiti ai club che non parteciperanno al Mondiale per Club come contributo di solidarietà.

Per via di questa decisione, come ammesso da Infantino, la FIFA non tratterrà nelle proprie casse nessun ricavo, visto che tutto quello che non verrà distribuito fra i club sarà usato per le spese organizzative e di gestione dell’evento.

«Questo modello di distribuzione stabilisce un nuovo punto di riferimento per supportare la crescita e lo sviluppo del calcio per club a livello globale – ha dichiarato Infantino nel video-messaggio apparso sui social –, garantendo che le squadre di tutto il mondo ne traggano beneficio. Inoltre, per la prima volta nella storia del calcio per club, la Coppa del Mondo per club FIFA fornirà un fondo di solidarietà che verrà distribuito a livello globale».

«In modo cruciale, il montepremi per i club partecipanti e il fondo di solidarietà globale saranno interamente coperti dai ricavi del torneo. Ciò significa che le riserve della FIFA, che sono lì per lo sviluppo del calcio globale, rimarranno intatte», conclude il presidente Infantino.