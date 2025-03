Pugno duro della disciplinare della Lega calcio francese nei confronti dell’allenatore del Lione ed ex Milan, Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è stato sospeso fino al 30 novembre prossimo per il testa a testa con l’arbitro nel finale della partita di Ligue 1 tra la sua squadra e il Brest dopo essere stato espulso.

Oltre a questo, fino al 15 settembre non potrà accedere al suo spogliatoio. La sospensione non è per ora valida nelle competizioni europee e il portoghese dovrebbe sedere in panchina nel match di Europa League di stasera contro la Steaua Bucarest, ma il futuro per lui sulla panchina dell’OL è quantomeno incerto.

L’arbitro della partita, Bastien Millot, aveva subito denunciato ai media l’atteggiamento tenuto dal portoghese, «tocca l’aspetto dell’intimidazione fisica», aveva detto. Il direttore di gara era stato chiamato al VAR per un’azione controversa nei minuti di recupero della partita e alle proteste veementi di Fonseca aveva deciso di espellere l’allenatore portoghese. A quel punto Fonseca si è avvicinato all’arbitro, testa a testa con un leggero contatto, urlando, prima di essere trattenuto da alcuni giocatori e membri del suo staff. Fonseca si è scusato subito dopo la partita e anche in seguito, ma in attesa del verdetto della disciplinare il Lione aveva confermato che il tecnico sarebbe stato sanzionato dalla società.

«Lanciandosi verso l’arbitro e urlandogli contro Fonseca ha avuto un atteggiamento e un comportamento intimidatorio e minaccioso», ha commentato il presidente della commissione disciplinare, Sebastien Deneux. Considerando «che si tratta di un grave illecito, la commissione ha deciso che tale sanzione riguarderà anche l’accesso allo spogliatoio prima, durante e dopo la partita fino al 15 settembre», ha aggiunto.

«La Commissione deplora il fatto che ancora una volta un attore importante della Ligue 1 abbia adottato un simile comportamento – ha continuato Deneux. –. Fonseca è un allenatore della Ligue 1, è prima di tutto un educatore, e va da sé che questo atteggiamento è strettamente incompatibile con le sue funzioni».

Si tratta del secondo provvedimento adottato dalla commissione disciplinare in poche settimane. Il primo è stato contro il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, sospeso per 15 giornate dopo aver parlato di corruzione in merito all’arbitraggio subito dalla sua squadra durante la partita persa per 3-0 con l’Auxerre.