Mondiale per Club 2025, inizia il conto alla rovescia: 100 giorni alla partita inaugurale

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: mancano 100 giorni al calcio d’inizio del Mondiale per Club FIFA 2025, la competizione che vedrà sfidarsi 32 tra i club più prestigiosi e sarà trasmessa, con tutte le 63 partite, a livello globale, live e gratuitamente su DAZN.

32 squadre provenienti da tutto il pianeta si ritroveranno negli Stati Uniti per incoronare la migliore squadra del mondo, il via nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno 2025, con il match inaugurale tra Inter Miami e Al Ahly, in programma all’Hard Rock Stadium di Miami. Il torneo culminerà con semifinali e finale al MetLife Stadium di New York, dove domenica 13 luglio 2025 verrà incoronata la squadra campione del mondo.

Il Mondiale per Club FIFA 2025 promette emozioni forti anche per i tifosi italiani, grazie alla partecipazione di Inter e Juventus, due storiche rivali pronte a rappresentare l’Italia negli stadi americani e davanti agli occhi di tutto il mondo.

Il Mondiale dei nerazzurri inizierà il 17 giugno a Los Angeles, la squadra di Inzaghi è stata infatti sorteggiata nel girone E insieme a River Plate, Urawa Red Diamonds e Monterrey. Il cammino della squadra di Thiago Motta inizierà il 18 giugno a Washington, in questo caso i bianconeri sono stati sorteggiati nel girone G insieme a Manchester City, Wydad Casablanca e Al Ain.