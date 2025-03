Il portavoce di Conceiçao: Sergio lasciato solo dal Milan. Il tecnico smentisce

Nella giornata di ieri, il portavoce dell’allenatore del Milan Sergio Conceiçao ha trasmesso tutta l’insoddisfazione del tecnico per la sua avventura al Milan. L’allenatore – secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – lamenterebbe problemi di funzionalità nella struttura d’allenamento a Milanello e anche la scarsa preparazione atletica della squadra.

Ma soprattutto la mancanza di supporto dirigenziale, di un progetto tecnico chiaro e ancora la lontananza del proprietario Gerry Cardinale. Per finire l’assenza di impegno da parte del gruppo e in particolare dei suoi giocatori di riferimento. Un attacco diretto, che ha scosso il pomeriggio rossonero e che da attacco rischiava di diventare resa: la società non avrebbe potuto restare indifferente di fronte a certe parole.

A quel punto Conceiçao – scrive il quotidiano sportivo – ha rinnegato tutto con determinazione: certi pensieri non gli appartengono e sono assolutamente distanti dalla realtà. Se c’è qualcosa che l’allenatore ha da sottolineare lo fa con i diretti interessati. Oppure, se ha messaggi che intende far arrivare a più interlocutori, non esita a parlare di fronte a microfoni, telecamere e giornali.

«Soffro tantissimo per il momento del Milan ma niente di ciò che è stato riportato sul mio conto è vero. La società è sempre presente, so che il club è con me», il suo commento. Conceiçao ha smentito di non trovare a Milanello tutte le comodità di cui ha bisogno, tanto che il centro sportivo è stata la sua casa per diverse settimane. E ha smentito ancora con ancora più forza e convinzione l’idea di sentirsi solo, abbandonato dal club: si confronta ogni giorno con il Dt Moncada, presenza quasi fissa al campo, e con Ibrahimovic.

Dopo il malinteso con uno degli addetti personali alla comunicazione, ieri Conceiçao si è confrontato con la società, facendo chiarezza sull’episodio, e poi affidandosi all’ufficio stampa del club. Lo stesso autore dell’equivoco in serata ha fatto retromarcia.

E sempre a proposito di messaggi e dichiarazioni, oggi Conceiçao tornerà a parlate alla vigilia della trasferta di Lecce. L’occasione per ribadire i suoi veri pensieri e per correggere il fraintendimento di ieri. Poi si penserà al campo, con il Milan avrà un solo risultato a disposizione. Vincere per tentare la risalita europea, dopo tre sconfitte consecutive.