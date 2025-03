Show Ferrari a Milano con Leclerc e Hamilton: ecco dove vedere l'evento di Piazza Castello

Dove vedere Ferrari Milano: lo spettacolo in Piazza Castello

L’epicentro della festa sarà Piazza Castello, che per l’occasione diventerà un vero e proprio tempio della passione ferrarista, con gli appassionati che avranno l’unica occasione per incontrare dal vivo i loro beniamini.

L’ingresso sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima, con una zona riservata agli ospiti accreditati, ai dipendenti UniCredit e ai membri dei Ferrari Club. Chi non riuscirà a entrare potrà seguire l’evento dai maxischermi posizionati nelle vie limitrofe.

Dove vedere Ferrari Milano: il programma dell’evento

Dalle 16:00, Piazza Castello si animerà con un DJ set e l’esposizione di due storiche monoposto Ferrari. Alle 17:00, il palco ospiterà Benedetto Vigna, ceo della Scuderia, e Andrea Orcel, ceo di UniCredit, intervistati da Carlo Vanzini, Vicky Piria e Ivan Capelli di Sky Sport.

Il clou dell’evento arriverà con l’ingresso di Leclerc e Hamilton, che guideranno due Ferrari su un circuito appositamente allestito tra Piazza Castello e Piazzale Cadorna. Dopo l’esibizione, i piloti saliranno sul palco con il team principal Frederic Vasseur per salutare i tifosi prima della partenza per l’Australia, dove il 16 marzo inizierà la stagione di Formula 1.

Seguire l’evento in TV e streaming

Chi non potrà essere presente di persona avrà diverse opzioni per seguire l’evento in diretta. Sky trasmetterà lo spettacolo su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Uno (canale 201), con il collegamento che inizierà qualche minuto prima delle 17:00.

Gli abbonati potranno seguire l’evento anche in streaming tramite Sky Go o, previo acquisto del “pass sport”, sulla piattaforma NOW. Inoltre, la presentazione sarà visibile gratuitamente in streaming sul canale YouTube di Sky Sport F1 e sull’account TikTok di NOW.

Per chi vorrà goderselo in differita, a partire dalle 23:00 l’evento sarà trasmesso su TV8, il canale in chiaro della paytv, sia sul canale 8 del digitale terrestre sia in streaming sul sito tv8.it.

Dove vedere Ferrari Milano: l’appello di Hamilton

Lewis Hamilton, al debutto con la Ferrari, ha caricato i tifosi con un messaggio sui social, invitandoli ad accorrere in massa: «Ci vediamo in piazza per iniziare la stagione insieme nel modo giusto».

L’attesa per la SF-25 è altissima e l’evento di Milano sarà solo il primo passo di una stagione che promette emozioni per tutti i ferraristi. Il sogno di riportare il titolo a Maranello inizia da qui.