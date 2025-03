Riforma calcio, Salvini: «Investire sui vivai e accelerare sui nuovi stadi»

«Troppi stranieri in campo e troppo spesso troppo scarsi. Un conto è se parliamo di Platini e Gullit, ma non mi sembra questo il caso. Più che chiedere sconti per bidoni dall’estero, investiamo sui vivai». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini durante la conferenza stampa in Senato dopo l’ok della VII Commissione all’atto di indirizzo per il Governo sulle prospettive di riforma del calcio.

«Anche perché la nazionale ad alto livello poi ne risente. Se riempi la squadra di brocchi senza italiani in campo poi la nazionale poi fa quello che può», ha aggiunto. Sulla questione stadi, Salvini ha aggiunto di essere «contento di poter accelerare, semplificare e sburocratizzare sul tema delle nuove infrastrutture, poi dipende anche dai territori. Penso a Milano che ha perso cinque anni per il nuovo San Siro per poi tornare alla proposta iniziale di Milan e Inter. Noi possiamo fare le norme migliori, ma poi c’è anche un tema legato ai territori».

«C’è poi un tema importante che riguarda le sovrintendenze, nessuno vuole togliere loro le competenze, ma ridurre la soggettività perché non tutti gli edifici vecchi 70 anni vanno protetti, ce ne sono alcuni a Roma e Milano che sono un obbrobrio», ha proseguito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In chiusura, una battuta sulla risoluzione di Fratelli d’Italia (approvata oggi in commissione al Senato) che riapre alle sponsorizzazioni del gioco d’azzardo nel calcio: «Come governo, ne parleremo guardando a quello che fanno gli altri paesi europei. Io non gioco d’azzardo e non ho mai giocato e ritengo che il gioco d’azzardo sia un problema».