San Siro, in Comune salta la delibera sul bando pubblico per il restyling del Meazza

«E ora e la delibera di Indirizzo per la formulazione di un bando pubblico per la ristrutturazione dello stadio Meazza». Ma la delibera – come scrive Libero nella sua edizione odierna – è stata rinviata, perchè quando in Consiglio comunale, e quella di ieri è stata solo l’ennesima replica, è stata pronunciata la parola “stadio”, la maggioranza di centrosinistra si è dileguata.

Eppure, quella delibera è stata partorita dai Verdi, ma non solo, quindi da un pezzo della maggioranza del sindaco Giuseppe Sala. La proposta era stata avanzata alla fine di gennaio e porta le firme di sei consiglieri di maggioranza, proponendo la formulazione di un bando per la ristrutturazione dello stadio di San Siro.

La delibera è stata firmata da Enrico Fedrighini del gruppo misto, dal consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi, da quelli del Pd, Rosario Panataleo, Angelica Vasile, Alessandro Giungi e da Marco Fumagalli, del gruppo Beppe Sala sindaco.

La volontà è quella «di formulare l’indirizzo al Sindaco e alla Giunta per la predisposizione di un bando pubblico finalizzato ad elaborare un progetto di ristrutturazione dello stadio Meazza e di riqualificazione complessiva dell’area, predisponendo studi, valutazioni e atti necessari al fine di definire, in funzione del bando, strumenti operativi e procedure necessarie per raggiungere tali obiettivi sotto la regia pubblica del Comune di Milano e mantenendo la proprietà dell’impianto e delle aree in capo all’Amministrazione comunale».