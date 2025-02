Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha dichiarato di aver denunciato il Manchester City alla Commissione europea per presunti violazioni delle regole relative alle società a partecipazione statale. Tebas lo ha raccontato ai media a margine del Financial Times Business of Football Summit, sottolineando che il reclamo è stato presentato nel 2023.

Tebas ha affermato di ritenere che il caso si trovi attualmente in una fase di indagine da parte della Commissione europea, l’organo esecutivo dell’Unione europea che sviluppa e applica le leggi per i suoi Stati membri. «Possiamo confermare la ricezione della denuncia della Liga. La Commissione potrebbe esaminare le informazioni relative a eventuali sovvenzioni estere che distorcano il mercato interno, in qualsiasi settore economico, compreso lo sport. Tuttavia, la Commissione non può commentare le valutazioni in corso», ha commentato la Commissione europea a tal proposito.

Tebas ha affermato che la denuncia si concentra sulla sua convinzione che «il City abbia una struttura che elude le regole», incluso un gruppo di aziende negli Emirati Arabi Uniti al di fuori del City Football Group. La Liga sostiene che ciò abbia conferito al top club della Premier League un vantaggio competitivo sia nelle competizioni inglesi che nella Champions League.

Il City non ha commentato le accuse di Tebas, ma fonti del club ne sono a conoscenza e le respingono fermamente. Tebas ha detto: «Il City ha molte aziende nel suo gruppo che si trovano al di fuori della struttura del City Football Group, aziende extra dove mettono le loro spese. Queste altre aziende perdono denaro, ma non il club stesso. Abbiamo denunciato il Manchester City all’Ue. Abbiamo i fatti e le cifre».

«Abbiamo chiesto che il City venga controllato. È molto importante che tutti i club siano soggetti alle stesse regole di trasparenza e governance sia sul lato sportivo che finanziario. Il caso del City è uno di quelli in cui riteniamo che abbiano trasferito le perdite sulle aziende che non sono ufficialmente parte del City Football Group», ha concluso.

Tebas ha affermato che la denuncia è stata presentata in base al Regolamento sulle Sovvenzioni Esterne entrato in vigore il 12 luglio 2023, che conferisce alla Ue i poteri per indagare sulle sovvenzioni estere controllate dallo Stato. Nella stessa occasione, la Liga aveva annunciato di avere presentato una denuncia alla Commissione anche nei confronti del PSG.