Inter, c’è l’audio della bestemmia di Lautaro: l’attaccante può patteggiare

Acquisito ulteriore materiale audio e video di Juventus-Inter del 19 febbraio, il Procuratore federale Chiné ha trovato evidenza della bestemmia pronunciata da Lautaro Martinez al termine della gara di campionato contro i bianconeri. Lo riporta Il Corriere della Sera nella sua edizione odierna.

Il giudice sportivo aveva chiuso l’inchiesta, in mancanza dell’audio incriminato. Lautaro, che in una intervista aveva negato con decisione di aver bestemmiato, verrà ora convocato in Procura e in caso di deferimento potrà patteggiare una multa: i tempi non saranno brevi.

Lautaro adesso ha una settimana per decidere che cosa fare: considerando che un deferimento con la prova raccolta è ormai certo, l’argentino si trova a scegliere dunque se patteggiare e dimezzare la sanzione o andare a giudizio davanti al TFN. In ballo c’è una giornata di squalifica, con il patteggiamento verrebbe punito con una multa ed è dunque molto probabile che l’intenzione sua e dell’Inter sia questa.

Intanto Inzaghi ritrova Thuram per lo scontro scudetto con il Napoli di domani (ore 18). Ieri l’attaccante francese si è allenato insieme ai compagni, dopo il problema alla caviglia sinistra che lo aveva tenuto fuori nelle ultime settimane: ultima presenza proprio nel finale della partita persa contro la Juve a Torino.

Al “Maradona” Inzaghi rilancerà dal primo minuto anche Calhanoglu, entrato dalla panchina con Genoa e Lazio, con un assist e un rigore all’attivo. Confermato invece lo stop di Darmian, uscito nel primo tempo della sfida di Coppa Italia: rientrerà a fine marzo dopo la sosta. Con Augusto e Zalewski ko, Inzaghi ha a disposizione come esterni solamente Dumfries e Dimarco.