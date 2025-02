Juventus, i conti della semestrale e le prospettive tra sponsor e Mondiale per Cliub

L’effetto Champions League, ma non solo. La Juventus torna a fare registrare un utile nel primo semestre dalla stagione 2018/19, chiudendo i primi sei mesi del 2024/25 con un +16,9 milioni rispetto al -95 milioni del primo semestre 2023/24. Un segnale del lavoro da parte del club bianconero non solo sul fronte dei ricavi (che hanno avuto un corposo impatto dal ritorno nelle coppe europee), ma anche dall’attenzione ai costi.

Infatti i ricavi sono passati da 173 a 290 milioni, mentre i costi sono scesi da 272 a 259 milioni di euro, in quello che la stessa società bianconera considera in parte ancora un anno di transizione, soprattutto allargando lo spettro di analisi. La riduzione dei costi infatti prosegue, ma non è ancora arrivata a regime considerando ad esempio extracosti nella stagione attuale come le risoluzioni dei contratti con Danilo e Szczesny oltre ad esempio alla presenza dei costi legati agli ammortamenti di Rovella e Pellegrini che saranno riscattati dalla Lazio. L’obiettivo è non tuttavia arrivare a toccare il minimo in quanto ai costi, ma fare in modo che i costi siano giusti e in tal senso la società bianconera ritiene di essere vicina all’obiettivo. Tanto che, guardando alla cosiddetta “squad cost rule” della UEFA, nel 2024 la Juventus è dentro il range dell’80% come rapporto tra costi e ricavi, inoltre ponendosi già vicina all’obiettivo del 70% previsto per il 2025.

Il fronte sportivo, con le eliminazioni recenti sia in Champions League che in Coppa Italia, penalizzerà i conti nel secondo semestre. La mancata qualificazione agli ottavi in Champions peserà infatti intorno ai 13 milioni di euro tra mancati premi e mancati incassi dal botteghino, ma nei prossimi mesi il club bianconero prevede anche possibili situazioni non ricorrenti che permettano incassi comunque rilevanti. Ma non solo, perché ci sono anche altre leve su cui la società può intervenire, a partire dallo sponsor: le trattative con diversi soggetti sono in fase avanzata, seppur comunque, anche in caso di un accordo firmato, i ricavi pro-rata legati ai mesi rimanenti avranno impatto relativo sui conti.

L’altra leva è invece legata ai risultati sportivi e riguarda il Mondiale per Club. La FIFA non ha ancora ufficialmente annunciato il montepremi per i club, ma come appreso l’ECA è in fase di definizione della trattativa con la federcalcio internazionale con cifre in linea con quelle che erano già state le previsioni del club bianconero a inizio stagioni. Numeri lontani dalle indiscrezioni emerse (qualcuno parlava di ricavi solo per la partecipazione da 50 milioni), ma che tra partecipazione e qualificazione agli ottavi potrebbero valere oltre 25 milioni di euro. Soprattutto, a fare gola sono i vari bonus legati ai passaggi del turno, che potrebbero anche portare incassi nel bilancio 2025/26 considerando che i quarti si disputeranno dopo il 30 giugno.

Così, lo stesso club bianconero nel comunicato legato alla semestrale al 31 dicembre ha confermato le proprie stime, che parlano di un break-even operativo nei conti della stagione 2024/25. «Alla data attuale il risultato operativo dell’esercizio 2024/2025, in assenza di eventi non ricorrenti, è previsto nel range del break-even, in miglioramento rilevante rispetto all’esercizio 2023/2024», si legge nella nota. Con l’obiettivo anche di allontanare l’ipotesi di un nuovo aumento di capitale, contenendo la perdita entro i 32 milioni visto che scendendo sotto questa quota scatterebbe l’obbligo della ricapitalizzazione. Non sarà facile, ma la società ritiene di avere ancora diverse opportunità per ridurre le perdite: l’eliminazione da Champions League e Coppa Italia riduce i margini di possibilità, ma la Juventus si potrà ancora giocare le carte legate al nuovo sponsor di maglia, al Mondiale per Club e alla performance in campionato, oltre all’eventualità di sfruttare la finestra di giugno per il mercato in uscita. Ma il percorso per la Juventus verso l’obiettivo di raggiungere l’utile a bilancio per l’intera stagione 2026/27 prosegue.