Stellantis, nel 2024 ricavi netti a 157 miliardi e crollo dell’utile a 5,5 miliardi

Stellantis, il colosso dell’auto di cui Exor (holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus) è primo azionista, ha annunciato i risultati dell’esercizio 2024, performances coerenti con le indicazioni finanziarie aggiornate rilasciate a settembre 2024.

I ricavi netti del gruppo sono stati pari a 156,9 miliardi di euro, in calo del 17% rispetto al 2023, con consegne consolidate in diminuzione del 12% per gap temporanei nella gamma prodotti e azioni di riduzione delle scorte ormai completate. L’utile netto ammonta invece a 5,5 miliardi di euro, in calo del 70%.

Stellantis bilancio 2024 – Dividendo a 0,68 euro per azione

Il flusso di cassa industriale è stato negativo per 6 miliardi di euro e riflette il calo dell’utile e l’impatto temporaneo del capitale circolante dovuto agli adeguamenti della produzione. Le scorte totali al 31 dicembre 2024 sono diminuite del 18% pari a 268 mila unità in meno rispetto all’anno precedente, compreso un calo del 20% delle scorte dei concessionari statunitensi a 304 mila unità, superando l’obiettivo precedentemente comunicato di 330 mila unità.

La liquidità disponibile industriale complessiva si è attestata nel 2024 a 49,5 miliardi di euro, con una posizione finanziaria netta industriale di 15,1 miliardi di euro. Il dividendo agli azionisti ordinari è stato proposto a 0,68 euro per azione, pari a un rendimento del 5%, in attesa dell’approvazione degli azionisti.

Stellantis ha spiegato in una nota ufficiale che «il processo di nomina del nuovo Chief Executive Officer è in corso e si concluderà entro la prima metà del 2025. Nel frattempo, l’Azienda è concentrata sull’execution». Nei 90 giorni trascorsi dall’inizio della transizione nella leadership, e mentre continua il processo di selezione del prossimo CEO entro la prima metà del 2025, il Comitato Esecutivo ad interim – sottolinea Stellantis – ha intrapreso azioni rapide e decisive per migliorare le prestazioni e la redditività dell’Azienda.

Queste azioni comprendono:

Completamento delle iniziative di gestione delle scorte, compreso il superamento degli obiettivi di riduzione delle scorte dei concessionari statunitensi;

Privilegiare i lanci di prodotto fondamentali per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti in continua evoluzione, soprattutto negli Stati Uniti;

Utilizzare al meglio le flessibilità disponibili nell’ambito delle normative sulla CO2 per mitigare i rischi, continuando nel contempo a ridurre le emissioni;

Lavorare insieme ai nostri concessionari negli Stati Uniti e in Europa per accelerare il ritorno alla crescita;

Rafforzare la comunicazione con i fornitori per facilitare la collaborazione e la risoluzione dei problemi;

Innalzare il dialogo con i governi e le autorità di regolamentazione sulle questioni chiave del settore;

Accrescere la delega alle nostre regioni per un processo decisionale più veloce e rigore nell’esecuzione.

Stellantis bilancio 2024 – Il commento di John Elkann

Questo il commento del presidente di Stellantis, John Elkann, sui risultati del gruppo: «Nonostante il 2024 sia stato un anno di forti contrasti per l’Azienda, con risultati al di sotto del nostro potenziale, abbiamo raggiunto importanti traguardi strategici. In particolare, abbiamo lanciato nuove piattaforme e modelli multi-energy, novità che proseguiranno nel 2025; abbiamo avviato la produzione di batterie per veicoli elettrici attraverso le nostre joint venture e abbiamo reso operativa la partnership con Leapmotor International».

«Le persone di Stellantis, ricche di talento e dedizione, stanno lavorando con energia e determinazione protesi al futuro, coinvolgendo i key-stakeholders e avvicinando il processo decisionale alle esigenze dei nostri clienti. Siamo fermamente intenzionati a guadagnare quote di mercato e a migliorare le performance finanziarie nel corso del 2025», ha concluso Elkann.