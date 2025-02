Presunta bestemmia di Lautaro: la Procura FIGC apre un’indagine e cerca l’audio

Il caso di Lautaro Martinez e della presunta bestemmia nel finale della partita contro la Juventus non è ancora chiuso. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’attaccante argentino dell’Inter rischierebbe ancora la squalifica per la presunta espressione blasfema pronunciata al termine della sfida dell’Allianz Stadium.

Il giudice sportivo non si è pronunciato in assenza di prove ma la procura federale, spiega il quotidiano, ha aperto un’indagine e dopo 10 giorni è ancora in corso. Al momento a via Campania hanno ricevuto solo un video con il labiale, ma è caccia all’audio (che sarebbe presente) per capire esattamente cosa abbia detto Lautaro nell’occasione.

Il pm Chiné deve avere la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, per deferire l’argentino e portarlo eventualmente a processo. La buona notizia per l’Inter è che un eventuale giudizio non inciderà sulla sfida contro il Napoli, in programma sabato 1° marzo. L’inchiesta ordinaria non prevede tempi brevissimi dinanzi al Tribunale Federale Nazionale per Lautaro.

Da parte sua, l’attaccante nerazzurro dopo il gol del Genoa ha dichiarato: «Non ho mai bestemmiato e quanto successo mi ha dato molto fastidio. Perché cerco di imparare e trasmettere rispetto anche ai miei figli. Chi mi conosce sa che persona e che padre sono. Mi sento tranquillissimo. Sono infastidito ma devo lasciarmi tutto dietro».

Ciò nonostante, resta ancora vivo lo spettro di una squalifica (da una a due gare) da scontare nelle prossime giornate (Monza, Atalanta o successivamente). Sarebbe una tegola per Inzaghi in piena lotta per la supremazia di questo campionato.