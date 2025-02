Nuove regole sulle cessioni dei club? La FIGC vuole poter approvare il passaggio di quote

La FIGC vuole intervenire per poter approvare direttamente o meno il passaggio di quote legato a un club, con un cambio nell’azionariato delle società. Lo ha spiegato il presidente della FIGC Gabriele Gravina, intervenuto in conferenza stampa al termine dell’odierno Consiglio Federale, con riferimento in particolare alla situazione che sta avvenendo in Lega Pro.

«Ho chiesto anche ai membri che non fanno parte del Comitato di Presidenza di vederci a cadenza bisettimanale per spingere sui temi che stiamo appoggiando. Mi riferisco al tema della sostenibilità, ci sono criticità sugli aspetti economico-finanziari di diverse società e su questo dobbiamo riflettere. Il prossimo Consiglio ci sarà il 27 marzo e speriamo di anticipare di un anno l’attuazione del piano strategico approvato nel 2024. Ci sarà maggior rigore anche con norme che avranno un impatto significativo nell’ambito della valutazione delle partecipazione all’interno delle società. Ci sarà anche un cambiamento a livello di regole per l’ammissione ai campionati e per il controllo delle società durante la stagione. Ringrazio tutte le componenti per la disponibilità dimostrata nell’affrontare un tema così delicato», ha spiegato Gravina.

«C’è un’emergenza che viviamo da qualche settimana ed è la sostenibilità intesa come eliminazione di alcune componenti che stanno condizionando l’andamento dei campionati. Non possiamo avere 7-8 società che condizionano il campionato, squadre che entrano ed escono o classifiche riscritte con società che hanno programmato un’annata e subiranno delle modifiche alle classifiche. Non possiamo escludere il fallimento di un’azienda commerciale nell’arco di un anno, ma abbiamo il dovere di salvaguardare le competizioni».

«Questa mattina abbiamo parlato di maggiori controlli sulle partecipazioni societarie. Chiederemo garanzie reali. Io Federazione voglio esprimere, lo stiamo verificando sul piano legale, anche il mio consenso al passaggio delle quote, così come avviene nel caso delle fusioni. Vogliamo poter approvare il passaggio. Chiaramente avrà un impatto sulle norme del codice civile e se questo non è consentito in termine di autorizzazione, chiederemo le garanzie dovute».

«La Covisoc? Se c’è un organismo che non può essere sconfessato dagli organi della giustizia ordinaria è proprio la commissione di vigilanza. Lo dico perché continuiamo a lavorare con la stessa dedizione degli ultimi anni. Se dovesse arrivare una nuova agenzia, rispetteremo le leggi dello Stato», ha concluso il presidente della FIGC.