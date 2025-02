Gravina: «Riforma dei campionati? Andava fatta ieri. Serie A a 18 squadre non è un tema»

«La riforma dei campionati? Andava fatta ieri». Lo ha detto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa al termine del Consiglio federale, in merito ai nuovi format. «Vanno cambiati perché la sostenibilità non può essere fine a sé stessa, altrimenti è un cane che si morde la coda. I tempi? Ieri. Dobbiamo accelerare perché è un’esigenza di sistema alla luce dei fatti di questi giorni», ha aggiunto facendo riferimento alle verifiche da parte della Covisoc.

«Ridurre la Serie A da 20 squadre a 18 non è un tema. I format riguardano altre componenti come la Serie B, dove la quintultima è borderline tra playoff e playout e questo costringe diverse società a sostenere costi pazzeschi solo per il timore di non scendere in Serie C», ha sottolineato Gravina.

«Abbiamo il dovere di salvaguardare le competizioni e oggi c’è ampia condivisione tra tutte le leghe e con l’associazione dei calciatori per portare avanti un cambiamento», ha concluso il presidente della Federcalcio.