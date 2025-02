Ufficiale, Massimo Oddo è il nuovo allenatore di Milan Futuro

«AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica di Milan Futuro a Massimo Oddo». Con questa breve nota, il club rossonero ha annunciato l’ingaggio del nuovo allenatore della sua formazione Under 23, che si trova attualmente in zona playout nel girone B della Serie C con soli 22 punti conquistati in 28 giornate.

«Oddo, nato a Pescara il 14 giugno 1976, ha giocato nella Primavera del Milan e nel gennaio 2007 è tornato in rossonero vincendo, in quella stagione, la Champions League. Da allenatore ha avuto diverse esperienze tra Serie A, Serie B e Serie C. Il Club, nel dare il bentornato in rossonero a Massimo, augura a lui e allo staff buon lavoro», chiude la nota.

Oddo andrà a sostituire così Daniele Bonera, e lavorerà insieme a Mauro Tassotti, che è recentemente rientrato al Milan proprio per contribuire al progetto dell’Under 23. L’obiettivo è la conquista della salvezza matematica, ricordando che da questa stagione anche le seconde squadre possono retrocedere in Serie D.