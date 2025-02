La Kings League sbarca in Brasile: Kakà presidente, c’è anche Neymar

Adesso è ufficiale: il Brasile approda nell’ecosistema Kings League. Nella giornata di ieri, infatti, è stata annunciata la creazione di Kings League Brazil. Dopo il successo del torneo Kings World Cup Nations, vinto proprio dal Brasile nella straordinaria finale all’Allianz Stadium di Torino, la Kings League punta a stabilire una presenza permanente nel Paese sudamericano.

La presentazione ufficiale della lega, con l’annuncio di tutti i Presidenti delle squadre e il draft per la selezione dei roster, è avvenuta durante un evento esclusivo presso il Rosewood Hotel di San Paolo la scorsa notte.

L’icona del calcio Kaká è stato nominato Presidente di Kings League Brazil, mentre Neymar Jr., una delle più grandi stelle del calcio globale, ricoprirà il ruolo di Presidente di una delle squadre partecipanti, Furia F.C. Adidas, già partner ufficiale a livello globale, vestirà le squadre e gli arbitri, oltre a realizzare il pallone ufficiale della Kings League Brazil.

«Oggi è un giorno incredibilmente emozionante, con il lancio della Kings League Brazil», ha dichiarato Djamel Agaoua, CEO della Kings League. «I tifosi brasiliani seguono la Kings League fin dalla nostra nascita e hanno mostrato un enorme sostegno alla loro nazionale durante la Kings World Cup Nations. Era giusto che anche loro avessero una parte dell’ecosistema Kings League da chiamare propria. Il potenziale economico in Brasile è enorme e il nostro obiettivo è creare una lega con un’eredità di successo duratura qui. Siamo entusiasti di portare il nostro mix di calcio ed intrattenimento in Brasile e non vediamo l’ora di creare tanti momenti indimenticabili con giocatori, partner e tifosi in questo paese leggendario per il calcio».

«Sono onorato ed entusiasta di assumere il ruolo di Presidente della Kings League Brazil», ha affermato Kaká. «Il progetto di Gerard con la Kings League è fantastico e la decisione di unirmi è stata molto semplice. Voglio contribuire a plasmare il futuro del nostro sport in Brasile. Non vedo l’ora di accogliere nuovi tifosi nella nostra comunità e costruire qualcosa di davvero speciale con la Kings League Brazil».

Kings League Brazil includerà numerosi nomi di spicco della cultura pop brasiliana, tra cui:

Luva de Pedreiro , star di YouTube e Presidente di Capim FC

, star di YouTube e Presidente di Capim FC MC Hariel , famoso cantante funk e Presidente di Funkbol Clube

, famoso cantante funk e Presidente di Funkbol Clube Gaules , celebre streamer e Presidente di G3X FC

, celebre streamer e Presidente di G3X FC Ludmilla , musicista vincitrice di un Grammy e Presidente di FC Real Elite

, musicista vincitrice di un Grammy e Presidente di FC Real Elite Kelvin Oliveira, bomber che ha guidato il Brasile alla conquista della prima Nations. Affiancherà Gaules, presidente di G3X, nelle vesti di co-presidente.

Il continuo successo di Kings League è la prova del suo straordinario appeal, grazie a un modello innovativo che fonde calcio ed esports. Con la trasmissione degli eventi su Twitch, YouTube, TikTok e Kick, la Kings League ha rivoluzionato il modo in cui il calcio viene vissuto a livello globale. Inoltre, Kings League ha firmato accordi di trasmissione con emittenti come ESPN, SKY SPORT in Italia, CBS Golazo Network negli Stati Uniti e CazeTV in Brasile, portando le competizioni Kings League a un pubblico sempre più vasto in tutto il mondo.