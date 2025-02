Divorzio Icardi-Wanda Nara: chiesto un assegno mensile da mezzo milione di euro al calciatore

Dopo 11 anni di matrimonio, con due figlie, è ormai davvero finita la storia fra Mauro Icardi, attualmente al Galatasaray ma visto diventato famoso in Italia con Sampdoria e Inter, e Wanda Nara, che per alcuni anni ha fatto da agenti per quello che ormai è il suo ex marito.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, a dimostrazione di un amore ormai finito è la disputa legale fra le parti. Da una parte Wanda Nara, che voleva la discussione in sede civile a Buenos Aires, mentre il tutto si svolgerà a Milano L’11 marzo, giorno della prima udienza di separazione e divorzio, il calciatore sarà in Italia insieme ai suoi avvocati, Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano.

Lato Wanda Nara, i legali della showgirl argentina sono pronti a dare battaglia sul lato economico e si parla di cifre molto importanti. Per la separazione, il divorzio e il mantenimento delle figlie, infatti, sono stati richiesti a Icardi un assegno mensile che sfiora il mezzo milione di euro. Una cifra altissima, ma coerente con uno stile di vita in cui il jet privato è considerato l’unico mezzo di trasporto accettabile.

Ma non solo i due ex coniugi, infatti, nella giornata di ieri la stessa Wanda Nara ha ufficializzato di aver vinto la causa contro la nuova compagna di Icardi, China Suarez, che le aveva chiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari per la diffusione di una loro conversazione privata.

Poi c’è il lato penale, con Icardi che ha presentato in Italia una denuncia per sottrazione di minori e ha avviato una procedura internazionale, appellandosi alla Convenzione dell’Aia, per ottenere il ritorno delle bambine a Istanbul. Francesca e Isabella, cittadine italiane, sono state trattenute in Argentina dalla madre senza il consenso del padre.