Bove: «C'è la possibilità di togliere il defibrillatore. Spero di tornare a giocare in Italia»

Esiste una minima speranza che Edoardo Bove possa tornare a giocare in Serie A. Da regolamento, una persona in Italia che ha impiantato un defibrillatore sottocutaneo non può praticare sport a livello agonistico, ma per il centrocampista di proprietà della Roma non è ancora detta l’ultima parola.

Come racconta lo stesso Bove alla rivista VanityFair, cìè ancora qualche speranza di poter togliere il defibrillatore sottocutaneo e tornare a giocare in Italia: «I medici mi stanno dicendo che c’è questa possibilità. Io ci voglio riprovare. Vedrò anche come mi sentirò: se avrò paura o non sarò tranquillo, allora cambierà tutto».

«Il mio obiettivo è tornare a giocare a giugno – continua Bove –. Ho qualche visita da fare, i medici devono incrociare tutti i dati. Se decideranno di mantenere il defibrillatore sottocutaneo, in Italia non potrò giocare, ma all’estero sì, praticamente ovunque. Mi è sempre piaciuta Londra, e poi il campionato inglese è molto competitivo. Mi manca tantissimo giocare, non solo in Serie A, ma anche con gli amici. È stato come perdere il mio amore più grande, posso spiegarglielo solo così».