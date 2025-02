Quante possibilità ha l’Italia di avere il quinto posto in Champions? Le stime

Una due giorni di Champions League totalmente da dimenticare per le squadre italiane con Milan, Atalanta e Juventus che sono state eliminate ai playoff di Champions League. A rappresentare l’Italia agli ottavi della massima competizione europea sarà quindi solamente l’Inter.

Una triplice eliminazione, a cui si somma quella del Bologna nella prima fase, che complica esponenzialmente la corsa al secondo posto nel ranking stagionale che permetterebbe di qualificare cinque squadre in Champions League anche la prossima stagione. Infatti, oltre al percorso interrotto delle italiane, c’è da aggiungere la qualificazione, con doppia vittoria, del Real Madrid.

Considerando anche Europa League e Conference, la Spagna sembra aver accumulato un vantaggio difficilmente colmabile dall’Italia che spera almeno di mantenere in corsa la Roma, impegnata in una sfida da dentro o fuori con il Porto dopo il pareggio in Portogallo di una settimana fa. Se i giallorossi riuscissero ad avanzare in Europa League, le italiane nelle competizioni UEFA sarebbero in totale quattro, con le spagnole che, salvo clamorose sorprese, sarebbero ben sei.

Inoltre, va ricordato che ogni punto che sarà conquistato sia oggi che dagli ottavi di finale in avanti per l’Italia sarà da dividere per otto, il numero di squadre che partecipavano alle tre coppe UEFA, mentre per la Spagna sarà diviso per sette. Quindi un altro ostacolo alla rimonta che l’Italia deve mettere in pratica, partendo da questa situazione:

Inghilterra – 20.892punti (posto extra in Champions) Spagna – 18.535 punti (posto extra in Champions) Italia – 17.812 punti Portogallo – 16.050 punti Germania – 16.046 punti Francia – 14.857 punti Olanda – 14.366 punti Belgio – 14.250 punti Grecia – 11.062 punti Svezia – 10.125 punti

Data questa classifica, che subirà cambiamenti dopo i playoff di Europa League e Conference, e che potrebbe veder allungare la Spagna sull’Italia, le possibilità della Serie A di avere cinque squadre in Champions sono calate drasticamente.

Infatti, secondo il pagina X Football Rankings, dando per assodato che la Premier League viaggia inconstratata verso il primo posto nel ranking UEFA stagionale, l’Italia ha solamente il 17% di possibilità di piazzarsi al secondo posto, mentre il restante 83% è a vantaggio della Spagna.

Questo turno dei playoff in Champions League ha fatto crollare le speranze dell’Italia di ben il 27%, stessa percentuale andata ad aggiungersi alle possibilità della Spagna di vedere la prossima stagione ben cinque squadre qualificate in Champions League, vantaggio che in questa stagione era riservato a Italia e Germania.