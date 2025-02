Champions, solo una italiana agli ottavi: prima volta dal 2014/15

Playoff totalmente amari per le squadre italiane impegnate in Champions League. Infatti, dopo Milan e Atalanta, a salutare definitivamente la massima competizione europea è anche la Juventus.

I bianconeri di Thiago Motta sono stati eliminati dal PSV, nonostante avessero vinto la gara di andata a Torino per 2-1. La formazione olandese è riuscita a ribaltare il risultato grazie al 3-1, maturato ai supplementari, di Eindhoven, certificando la quarta eliminazione per una squadra quest’anno.

A portare avanti il calcio italiano sarà quindi solamente l’Inter di Simone Inzaghi, che si è qualificata direttamente agli ottavi di finale grazie al proprio piazzamento nelle prime otto della classifica generale della prima fase, evitando così di disputare un turno di playoff che, come abbiamo visto, è stato tutt’altro che scontato per le squadre italiane.

In attesa di conoscere l’avversaria dei nerazzurri, che sarà una fra PSV e Feyenoord, l’Italia passa da avere cinque rappresentanti in Champions League ad averne solamente una nella fase a eliminazione diretta. Avvenimento che non accadeva dal 2014/15.

In quella stagione, il Napoli non avevano nemmeno superato i playoff contro l’Athletic Bilbao, andando direttamente in Europa League, quindi alla fase a gironi ci andarono solamente Juventus e Roma. I giallorossi, allora allenati da Rudi Garcia, non riuscirono a superare il raggruppamento piazzandosi dietro a Bayern Monaco e Manchester City. Dall’altra parte i bianconeri, secondi nel girone dietro all’Atletico Madrid.

Ma la Juve di Massimiliano Allegri cambiò marci nella fase a eliminazione diretta di quella stagione, superando in ordine Borussia Dortmund, Monaco e Real Madrid, arrivando alla finale di Berlino contro il Barcellona. Ma quella fu la prima sconfitta all’ultimo atto dei bianconeri che si arresero al tridente delle meraviglie blaugrana Messi-Suarez-Neymar, come fecero due anni dopo al cospetto dei Blancos di Ronaldo-Benzema-Bale.

Infine, si tratta della terza volta in assoluto che l’Italia ha solo una rappresentante nella fase a eliminazione della Champions League. Nel 2013/14 fu il Milan l’unica squadra italiana ad arrivare agli ottavi di finale, dopo l’eliminazione di Juventus e Napoli ai gironi.

I rossoneri di Clarence Seedorf, subentrato ad Allegri poco prima degli ottavi di Champions League, furono eliminati dall’Atletico Madrid, che si impose sia a San Siro che in Spagna.