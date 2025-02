«Avevo promesso a Milly che non l’avrei fatto, lei preferiva destinare in solidarietà quei quattrini. Ma la passione fu più forte. Mia moglie apprese la notizia dalla televisione. Non voleva più farmi entrare in casa. Lei mi disse che dovevamo impegnarci per aiutare chi soffre. Le risposi con una battuta: conosci qualcuno che soffra più degli interisti, mentre il Milan di Berlusconi vince tutto e la Juve sta tornando grande? Così, mi perdonò». Massimo Moratti ha raccontato così, in una recente intervista al Quotidiano Nazionale, la sua giornata il 18 febbraio 1995. Esattamente 10.958 giorni fa, o meglio 30 anni fa, il figlio di Angelo infatti acquistava ufficialmente il club nerazzurro da Ernesto Pellegrini, seguendo così le orme del padre (fondatore della Saras) che aveva guidato la squadra dal 1955 fino al 1968 conquistando tra gli altri trofei la prima storica Coppa dei Campioni interista.

«Moratti all’Inter. Il grande ritorno», titolava così il Corriere della Sera in prima pagina il giorno dopo. L’era di Massimo alla guida dell’Inter è durata poco più di 18 anni, concludendosi nel novembre 2013 con il passaggio della maggioranza del club a Erick Thohir, prima di uscire definitivamente dall’azionariato del club nerazzurro nel giugno 2016 dopo l’ingresso di Suning come azionista di maggioranza. Anni in cui l’Inter ha conquistato 16 trofei: 5 scudetti (2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10), 4 Coppa Italia (2004-05, 2005-06, 2009-10, 2010-11), 4 Supercoppa Italiana (2005, 2006, 2008, 2010), la Coppa Uefa 1997-98, la Champions League 2009-10 e il

Mondiale per club 2010, con la ciliegina del Triplete nella stagione 2009/10.

I presidenti più vincenti della storia dell’Inter:

Massimo Moratti : 16 trofei di cui 11 sotto la sua presidenza (4 scudetti, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa, 1 Champions League, 1 Coppa UEFA, 1 Mondiale per Club) e 5 sotto la presidenza di Giacinto Facchetti (1 scudetto, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa italiana) in 18 anni di presidenza;

: 16 trofei di cui 11 sotto la sua presidenza (4 scudetti, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa, 1 Champions League, 1 Coppa UEFA, 1 Mondiale per Club) e 5 sotto la presidenza di Giacinto Facchetti (1 scudetto, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa italiana) in 18 anni di presidenza; Steven Zhang : 7 trofei (2 scudetti, 2 Coppa Italia, 3 Supercoppa italiana) in 6 anni di presidenza;

: 7 trofei (2 scudetti, 2 Coppa Italia, 3 Supercoppa italiana) in 6 anni di presidenza; Angelo Moratti : 7 trofei (3 scudetti, 2 Coppa dei Campioni, 2 Coppa Intercontinentale) in 13 anni di presidenza;

: 7 trofei (3 scudetti, 2 Coppa dei Campioni, 2 Coppa Intercontinentale) in 13 anni di presidenza; Ivanoe Fraizzoli : 4 trofei (2 scudetti, 2 Coppa Italia) in 16 anni di presidenza;

: 4 trofei (2 scudetti, 2 Coppa Italia) in 16 anni di presidenza; Ernesto Pellegrini: 4 trofei (1 scudetto, 1 Supercoppa italiana, 2 Coppa UEFA) in 11 anni di presidenza.

Quanto ha speso Moratti Inter, le cifre

Anni in cui tuttavia il proprietario nerazzurro ha investito e non poco nelle casse della società. Da azionista di maggioranza, al netto degli investimenti di un socio rilevante come Pirelli (che nel corso degli anni è salita fino al 19,5% delle quote del club nerazzurro), i versamenti nelle casse dell’Inter da parte di Moratti si avvicinano agli 1,2 miliardi di euro: in particolare, la cifra è pari a circa 1,17 miliardi di euro (che sfiora i circa 1,6 miliardi incassati negli anni da Saras), con una media di circa 58 milioni annui e un record di 204 milioni versati durante la stagione 2007/08. Versamenti che in particolare sono serviti a coprire le ingenti perdite del club nerazzurro nel corso degli anni, che hanno toccato quota 1,4 miliardi di euro a fronte di un fatturato aggregato pari a 3,6 miliardi.

Nonostante i corposi investimenti, però, l’uscita di scena non ha portato grandi incassi per Moratti. Nel novembre 2013 l’Inter lancia un aumento di capitale riservato a Thohir, che versa 75 milioni direttamente nelle casse del club acquisendo la maggioranza senza quindi pagare Moratti (che resta al 29,49% delle quote). L’ultima parte di quote verranno cedute poi nel 2016, quando Suning subentra come azionista di maggioranza: Moratti in particolare incassa infatti 60 milioni, con una plusvalenza pari a 12 milioni. «La partecipazione del 29,49%, precedentemente iscritta in bilancio per un valore pari ad Euro 47.877.714,00, è stata integralmente ceduta in data 28 giugno 2016 alla Nusantara Sports Ventures HK Limited per un importo complessivo di Euro 60.000.000,00 determinando così per la Internazionale Holding una plusvalenza da cessione di Euro 12.122.286,00», si legge nel bilancio della holding di Moratti.