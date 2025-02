Dopo la convocazione con il Pisa, Buffon jr viene chiamato dall'Under 18 della Repubblica Ceca

Dopo la convocazione nella prima squadra del Pisa, allenata da Filippo Inzaghi, non sembra essere finito il momento magico nella carriera di Louis Thomas Buffon, figlio dell’iconico ex portiere di Juventus e Nazionale, Gianluigi, e della prima moglie, la modella ceca, Alena Seredova.

Infatti, l’esterno sinistro classe 2007, militante nelle giovanili del Pisa, è stato convocato per prendere parte ai prossimi impegni di marzo della nazionale Under 18 della Repubblica Ceca. Buffon jr infatti detiene la doppia cittadinanza, italiana e ceca.

Una convocazione a sorpresa per Louis Thomas Buffon che il direttore tecnico della nazionale giovanile ceca, Erich Brabec, ha così commentato: «Abbiamo concordato con sua madre, Alena Šeredová, che avremmo voluto osservare Louis Thomas nelle nostre partite. Non conosco il pensiero di Gianluigi Buffon, ma una volta appresa la sua presenza nella nostra lista, è stato contattato dall’Italia. Io mi sono solo occupato di organizzare tutto il necessario con sua madre affinché potesse partecipare al raduno con la squadra».

Da quanto filtra, nessun commento ufficiale è arrivato dal capo della delegazione della Nazionale per quanto riguarda la scelta del figlio di rappresentare la Repubblica Ceca. Anche se, è bene ricordarlo, la presenza in selezioni giovanili di una nazione non esclude un cambio di casacca relativo a quella maggiore.