Europa League, scelto il ritorno dei playoff in diretta in chiaro su TV8

La nuova Europa League è arrivata alle prime sfide della fase a eliminazione diretta. Si prosegue con i playoff di ritorno, che determineranno le otto squadre qualificate per gli ottavi di finale, oltre a quelle già presenti grazie all’accesso diretto tramite il girone. Il nuovo turno degli spareggi è in programma per giovedì 20 febbraio, una novità per il torneo che è rinato con un format tutto nuovo: girone unico, più partite e più squadre partecipanti.

Sky è assoluta protagonista, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva che manderà in onda lungo l’arco della stagione fino alla finalissima del 21 maggio 2025, quando le due formazioni che si giocheranno il proprio posto nell’albo d’oro dopo l’Atalanta nella cornice dello stadio San Mames di Bilbao.

Europa League partita in chiaro: la strategia di Sky

E le partite in chiaro? A differenza del ciclo 2021-2024, Sky ha deciso di rivedere la strategia sulle partite free optando per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno.

Le sfide di Europa League in chiaro non scompariranno dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane – Lazio e Roma – gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport o in alternativa alla piattaforma streaming NOW (che trasmette i contenuti della pay-tv di Comcast).

Europa League partita in chiaro: la scelta per il ritorno dei playoff

La partita sarà quella che metterà di fronte l’Anderlecht e il Fenerbahce, per una sfida che consentirà ai tifosi di vedere all’opera Josè Mourinho e diversi calciatori che hanno militato recentemente nel campionato di Serie A. Le due squadre potrebbero anche trovarsi sulla squadra della Lazio o della Roma ai quarti di finale, se il sorteggio successivo dovesse posizionare i tasselli da quel lato del tabellone.

L’incontro Anderlecht-Fenerbahce sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due squadre sicuramente scomode da affrontare nel cammino per arrivare fino in fondo alla competizione.